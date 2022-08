Ο ηθοποιός Ντεβ Πατέλ παρενέβη σε καυγά και σταμάτησε αιματηρή συμπλοκή

Ο Άγγλος ηθοποιός Ντεβ Πατέλ παρενέβη σε καυγά έξω από κατάστημα στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας και κατάφερε να τον σταματήσει, αλλά ένας άνδρας τραυματίστηκε από μαχαίρι στο στήθος.

Εκπρόσωπός του επιβεβαίωσε πως ο Πατέλ, ο οποίος είχε γίνει ευρέως γνωστός από τη συμμετοχή του στην ταινία «Slumdog Millionaire», και ένα φιλικό του πρόσωπο έγιναν μάρτυρες «βίαιης σύγκρουσης που ήταν ήδη σε εξέλιξη έξω από ψιλικατζίδικο».

Σε δήλωση, που δημοσιεύτηκε από το Variety, αναφέρθηκε πως «ο Ντεβ έδρασε βάσει ενστίκτου για να αποκλιμακώσει την κατάσταση και να σταματήσει τον καυγά».

Έμεινε στο σημείο μέχρι να έρθει η αστυνομία, αλλά και ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία.

English actor Dev Patel has witnessed a stabbing in Adelaide's CBD which left a man hospitalised.



The Slumdog Millionaire and Lion actor was questioned by police after the incident on Gouger Street last night. pic.twitter.com/nnsTZuvwrS