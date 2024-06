Ο Ιταλός υπουργός Πολιτισμού «ξαναχτυπά»: Ο Κολόμβος αναζητούσε τις Ινδίες, με βάση θεωρίες του Γαλιλαίου

Για δεύτερη φορά γίνεται περίγελος ο υπουργός Πολιτισμού της Ιταλίας, Τζενάρο Σαντζουλιάνο, αυτή τη φορά διότι δήλωσε πως ο Ιταλός θαλασσοπόρος και χαρτογράφος Χριστόφορος Κολόμβος, «ήθελε να φτάσει στις Ινδίες, βασιζόμενος στις θεωρίες του Γαλιλαίου».

Μόνο που, η Αμερική, ως γνωστόν, ανακαλύφθηκε από τον Κολόμβο το 1492, ενώ ο Γαλιλαίος γεννήθηκε το 1564 - 80 χρόνια αργότερα...

Τον περασμένο Απρίλιο, ο υπουργός της κυβέρησης της Τζόρτζια Μελόνι είχε δηλώσει, κατά την διάρκεια παρουσίασης του νέου αρχαιολογικού περιπάτου της Ρώμης, πως «όταν σκεφτόμαστε το Παρίσι, μας έρχονται αμέσως στον νου τα Ηλύσια Πεδία, και όταν σκεφτόμαστε το Λονδίνο, η Times Square», συγχέοντας τη διάσημη πλατεία της Νέας Υόρκης με τον... ποταμό Τάμεση, πιθανώς.

Ο Τζενάρο Σαντζουλιάνο, πριν αναλάβει καθήκοντα υπουργού, είχε διατελέσει και διευθυντής ειδήσεων του δημόσιου τηλεοπτικού καναλιού Rai Due. Ακόμα πιο παλιά, ο Σαντζουλιάνο είχε ισχυριστεί πως ο ποιητής και φιλόσοφος Δάντης «ήταν ο ιδρυτής της δεξιάς σκέψης στην Ιταλία».

«Θα πρέπει να σας φαίνεται πολύ παράξενο που στην Ιταλία του 2024 ο Τζενάρο Σαντζουλιάνο είναι υπουργός Πολιτισμού. Είναι αλήθεια. Θα έπρεπε να μας φαίνεται περίεργο. Δυστυχώς έχουμε συνηθίσει σε αυτό το τσίρκο των ανεπαρκών», αναφέρει ένα από τα χιλιάδες σχόλια κατά του Σαντζουλιάνο στα κοινωνικά δίκτυα.

Culture Minister Gennaro Sangiuliano says that 'Christopher Columbus wanted to reach the Indies by circumnavigating the Earth based on the theories of Galileo Galilei'.



Columbus died in 1506, while Galilei was born almost sixty years later, in 1564.



June 23, 2024 https://t.co/o4jsbXK4q8 pic.twitter.com/FdRLzS0Nct