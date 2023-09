Ο Ίλον Μασκ έκανε ανάρτηση υπέρ του ακροδεξιού AfD- Η απάντηση του Βερολίνου

Παρέμβαση στη γερμανική πολιτική έκανε ο Ίλον Μασκ, αναδημοσιεύοντας ανάρτηση που ήταν υπέρ του ακροδεξιού AfD, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση του Βερολίνου.

Η ανάρτηση που αναδημοσίευσε ο Ίλον Μασκ ήταν του Radio Genoa και επέκρινε τη γερμανική κυβέρνηση για τη διαχείριση του μεταναστευτικού, ενώ τασσόταν υπέρ του AfD.

«Αυτή τη στιγμή υπάρχουν οχτώ πλοία γερμανικών ΜΚΟ στη Μεσόγειο, που περισυλλέγουν παράτυπους μετανάστες για να τους ξεφορτώσουν στην Ιταλία. Αυτές οι ΜΚΟ επιχορηγούνται από τη γερμανική κυβέρνηση. Ας ελπίσουμε ότι το AfD θα κερδίσει τις εκλογές για να σταματήσει αυτή την ευρωπαϊκή αυτοκτονία», ανέφερε η ανάρτηση του Radio Genoa.

«Το γνωρίζουν αυτό οι Γερμανοί;», σχολίασε ο Ίλον Μασκ, αναδημοσιεύοντας τη συγκεκριμένη ανάρτηση στο Twitter. Η απάντηση από το Βερολίνο δεν άργησε.

Is the German public aware of this? https://t.co/CMlRPRn4Z5