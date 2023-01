Ο Χιου Τζάκμαν «εκλιπαρεί» να μείνει εκτός Όσκαρ το τραγούδι του Ράιαν Ρέινολντς- κι εκείνος απαντά

Ο Χιου Τζάκμαν παρακάλεσε αστειευόμενος την Ακαδημία να μην προτείνει το «Good Afternoon» του Ράιαν Ρέινολντς στην κατηγορία καλύτερου τραγουδιού.

«Γεια σε όλους, έχουμε 2023 και πραγματικά ήθελα πολύ να στείλω ένα θετικό μήνυμα στην αρχή της χρονιάς, αλλά τα πρόσφατα γεγονότα το έκαναν αδύνατο», ξεκινά να λέει ο 54χρονος ηθοποιός σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στα social media.

Στη συνέχεια, εξηγεί ότι ενώ ο ίδιος και η οικογένειά του «λάτρεψαν» το «Spirited», εξακολουθεί να μην είναι σύμφωνος με την υποψηφιότητα του τραγουδιού για Όσκαρ.

«Τώρα που ο Ράιαν Ρέινολντς θα πάρει υποψηφιότητα στην κατηγορία καλύτερου τραγουδιού θα κάνει τον επόμενο χρόνο της ζωής μου ανυπόφορο», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια λέει επίσης ότι η συνεργασία με τον 46χρονο Ρέινολντς στην τρίτη ταινία «Deadpool» θα ήταν «αδύνατη» αν έπαιρνε την υποψηφιότητα.

«Θα ήταν πρόβλημα», κατέληξε. «Οπότε για να ανακεφαλαιώσω - αγαπώ το "Spirited", αγαπώ τον Γουίλ, αγαπώ την Οκτάβια [Σπένσερ], αγαπώ το τραγούδι, το "Good Afternoon", αγαπώ τον Μπένζ [Πάσεκ] και τον Τζάστιν [Πολ], αλλά σας παρακαλώ, σας εκλιπαρώ από τα βάθη της καρδιάς μου - μην επιβεβαιώσετε τον Ράιαν Ρέινολντς με αυτόν τον τρόπο, σας παρακαλώ».

Και φυσικά, όπως συνηθίζουν να κάνουν εδώ και σχεδόν μια δεκαετία, το θέμα δεν τελείωσε εκεί αφού ο Ράιαν Ρέινολντς έσπευσε να απαντήσει με την σειρά του στον «ορκισμένο διαδικτυακό εχθρό» του, Χιου Τζάκμαν.

«Ξέρω ότι είναι ακόμα νωρίς, αλλά καλησπέρα σας, κύριε Τζάκμαν», έγραψε ο Ρέινολντς. (Στην ταινία, το "Good Afternoon" σήμαινε "F-k you", καθώς το μουσικό νούμερο διαδραματιζόταν στο 1800).

Ο Ράιαν Ρέινολντς αντεπιτέθηκε επίσης στον Τζάκμαν μέσω Twitter επειδή υποτίμησε τον χρόνο που εκείνος και ο Γουίλ Φέρελ αφιέρωσαν για να μάθουν να τραγουδούν και να χορεύουν για το μιούζικαλ.

«Διαφωνώ. Νομίζω ότι οι deepfakes που τραγούδησαν και χόρεψαν για τον Γουίλ και εγώ θα θέλαμε πολύ να εμφανιστούμε στα Όσκαρ», έγραψε σαρκαστικά.

Disagree. I think the deepfakes that sung and danced for Will and I would love to perform at the Oscars. https://t.co/tjI8NwfdKc