Ο Γουίλ Σμιθ απαντά για τον αποκλεισμό του από τα Όσκαρ μετά το χαστούκι στον Κρις Ροκ

«Αποδέχομαι και σέβομαι την απόφαση της Ακαδημίας», δήλωσε ο ηθοποιός, Γουίλ Σμιθ αναφερόμενος στον αποκλεισμό του για 10 ολόκληρα χρόνια από τα Όσκαρ μετά το χαστούκι που έριξε επί σκηνής στον Κρις Ροκ.

Η αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε εχθές την επιβολή της ποινής στον διάσημο ηθοποιό, σημειώνοντας ότι απαγορεύει στον Γουίλ Σμιθ την είσοδο σε οποιαδήποτε εκδήλωσή της, συμπεριλαμβανομένης της τελετής των Όσκαρ, για τα επόμενα 10 χρόνια.

«Τα 94α Όσκαρ προορίζονταν να είναι μια γιορτή για τα πολλά άτομα στην κοινότητά μας που έκαναν απίστευτη δουλειά τον περασμένο χρόνο· ωστόσο, εκείνες οι στιγμές επισκιάστηκαν από την απαράδεκτη και επιβλαβή συμπεριφορά που είδαμε τον κ. Σμιθ να εκθέτει στη σκηνή», αναφέρει η ανακοίνωση της Ακαδημίας, μεταξύ άλλων.

The Full Uncensored video of Will Smith’s altercation with Chris Rock at the #Oscars pic.twitter.com/cGQ3plSEiz