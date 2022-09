Ο Γκρέισον Τσανς αποκαθηλώνει την Έλεν Ντε Τζένερις: «Χειριστική κι εγωκεντρική, με εγκατέλειψε»

Ο πρώην προστατευόμενος της Έλεν Ντε Τζένερις, Γκρέισον Τσανς ισχυρίζεται ότι «δεν έχει γνωρίσει ποτέ κάποιον πιο χειριστικό, πιο εγωκεντρικό και πιο απροκάλυπτα οπορτουνίστρια από εκείνη».

Σε συνέντευξη στο Rolling Stone, ο 25χρονος από την Οκλαχόμα μίλησε για τη ζωή και την καριέρα του μετά το viral βίντεο που τον έδειχνε να ερμηνεύει το Paparazzi της Lady Gaga μπροστά στους συμμαθητές του και τον έφερε στο talk show της Έλεν Ντε Τζένερις, όταν ήταν μόλις 12 ετών.

«Δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε τι συνέβαινε», δήλωσε. «Ήμασταν τόσο αβέβαιοι για το πού μπλέκαμε και το πρόσωπο που βοήθησε να ξεπεραστούν οι αμφιβολίες και η χαοτική ενέργεια ήταν η Έλεν».

Όταν οι δύο τους συναντήθηκαν για πρώτη φορά, ισχυρίστηκε ο μουσικός, η Ντε Τζένερις του είπε: «Θα σε προστατεύσω. Θα είμαι εδώ για σένα. Θα το κάνουμε μαζί».

Αμέσως μετά, συνδημιούργησε την δισκογραφική εταιρεία eleveneleven και υπέγραψε τον Τσανς ως πρώτο της σχήμα. Τον έφερε επίσης σε επαφή με διάσημο μάνατζερ, έναν ατζέντη, διαφημιστή και brand agent.

Τον Οκτώβριο του 2010, ο Τσανς κυκλοφόρησε ένα μίνι EP. Καθώς το πρόγραμμα των περιοδειών του γινόταν πιο απαιτητικό, όπως ισχυρίστηκε, η Ντε Τζένερις «έγινε αυταρχική και υπερβολικά χειριστική».

«Ολόκληρη η εβδομάδα μου, ολόκληρος ο μήνας μου, ολόκληρος ο χρόνος μου μπορούσε να αλλάξει με ένα μήνυμά της. Ήταν φρικτό», ισχυρίστηκε, προσθέτοντας ότι γρήγορα έμαθε ότι η γνώμη της Ντε Τζένερις ήταν η μόνη που είχε σημασία.

Πηγή από το περιβάλλον της παρουσιάστριας διαψεύδει ωστόσο τον Τσανς, τονίζοντας πως η Έλεν Ντε Τζένερις έκανε τα πάντα για τον νεαρό μουσικό και ότι μερικές φορές οι καριέρες απλά δεν απογειώνονται.

Ο Chance ισχυρίστηκε ότι η κωμικός κάλεσε κάποτε τη μητέρα του και την έβρισε. Φωτ: Jeff Fusco

Την εποχή που ο Τσανς άνοιγε την περιοδεία της Μιράντα Κόσγκροβ, η 64χρονη Ντε Τζένερις πήρε στα χέρια της ένα αντίγραφο του ντοκιμαντέρ Never Say Never του Τζάστιν Μπίμπερ. Σύμφωνα με τον Τσανς, ο οποίος ομολογουμένως ήταν εξαντλημένος εκείνη τη στιγμή, η Ντε Τζένερις ήθελε να το δει αμέσως για να διαμορφώσει την καριέρα του σύμφωνα με εκείνη του διάσημου ποπ σταρ.

Όταν ο τραγουδιστής ισχυρίστηκε ότι δεν έθεσε ως προτεραιότητα την προβολή του ντοκιμαντέρ, η Ντε Τζένερις τηλεφώνησε στη μητέρα του, Λίσα, και την έβρισε.

«Τι είδους μητέρα είσαι;», θυμήθηκε ότι άκουσε την κωμικό να φέρεται να ρωτάει τη μητέρα του, πριν εκείνη του πει ευθέως: «Απογοητευμένη δεν είναι ούτε κατά διάνοια αυτό που νιώθω αυτή τη στιγμή». Εκείνη τη στιγμή, ο νεαρός σταρ σκέφτηκε: «Εντάξει, είμαι πιόνι στο παιχνίδι σου».

Όταν οι πωλήσεις του άλμπουμ και των εισιτηρίων του έπεσαν, ο Chance είπε ότι η DeGeneres τον "εγκατέλειψε εντελώς". Φωτ: Warner Bros.

Ο Τσανς είπε ότι η φημολογούμενη οργή της Ντε Τζένερις διείσδυσε σε κάθε πτυχή της καριέρας του. «Ερχόταν και φώναζε στους στυλίστες, έβριζε τον κόσμο μπροστά μου κι έλεγε: "Αυτό θα φορέσετε στην εκπομπή"», ισχυρίστηκε. «Ήταν απλά υποτιμητική με τους άλλους».

Όταν οι πωλήσεις του άλμπουμ και των εισιτηρίων του έπεσαν το 2012, ο Τσανς ισχυρίστηκε ότι η Ντε Τζένερις «απομακρύνθηκε εντελώς» και τον «εγκατέλειψε πλήρως». Ισχυρίστηκε επίσης ότι προσπάθησε να έρθει σε επαφή μαζί της χωρίς αποτέλεσμα.

Σύντομα η Interscope τον εγκατέλειψε και η ομάδα του διαλύθηκε.

Παρά το γεγονός ότι ήταν "ένας τόπος ενεργού τραύματος", συνέχισε να εμφανίζεται στην εκπομπή της όλα αυτά τα χρόνια. Φωτ: Warner Bros.

Παρά τις διαφορές τους, ο Τσανς συνέχισε να κάνει περιοδικές εμφανίσεις στο Ellen όλα αυτά τα χρόνια, γνωρίζοντας τον θετικό αντίκτυπο που θα είχε στην καριέρα του. Παρόλα αυτά, περιέγραψε το πλατό ως «ένα μέρος ενεργού τραύματος για μένα».

«Κάθε φορά που έβγαινα στην εκπομπή, ήταν τόσο ψεύτικο χαμόγελο. Δεν ρωτούσε καν, "Τι κάνεις; Πώς τα πας;" Ήταν απλά σαν, "Να τι θα συζητήσουμε. Θα σε δούμε εκεί"», υποστήριξε. Στη σκηνή, ωστόσο, η Ντε Τζένερις έλεγε πράγματα όπως: «Είμαι τόσο περήφανη για σένα».

Στη διάρκεια μιας ιδιαίτερα αμήχανης εμφάνισης το 2019, ο Τσανς υποστηρίζει ότι η Ντε Τζένερις τον «αγκάλιασε» κατά τη διάρκεια του soundcheck.

«Και είπε, "Πώς τα πας;". Και αυτό με σκότωσε μέσα μου, γιατί έλεγα: "Τι εννοείς, γαμ**ο, πώς είμαι; Πού ήσουν τόσο καιρό;"».

Ο Chance ισχυρίστηκε ότι η DeGeneres ήταν "χειριστική", "εγωκεντρική" και "απροκάλυπτα καιροσκοπική".

Πηγή από το περιβάλλον της Έλεν Ντε Τζένερις σημείωσε ότι ο Τσανς δεν έκανε καμία καταγγελία πριν ή αμέσως μετά την εμφάνιση του 2019 στην εκπομπή και ότι είναι «βολικό» που βγήκε με αυτούς τους ισχυρισμούς την επομένη της κυκλοφορίας του τελευταίου του άλμπουμ.

Το Palladium κυκλοφόρησε την ίδια μέρα που δημοσιεύτηκε η συνέντευξη στο Rolling Stone.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους στον αέρα εκείνη την ημέρα, η Ντε Τζένερις είπε ότι ήταν τόσο περήφανη για τον Τσανς που είχε κάνει coming out ως γκέι δύο χρόνια πριν. Για τον τραγουδιστή, η στιγμή έμοιαζε «φτηνή».

Δεν είχε καμία σχέση με αυτό. Όταν έκανα το coming out, δεν είχα μιλήσει μαζί της για χρόνια...», είπε στο Rolling Stone. «Έδειξε στον κόσμο ότι είμαστε τόσο δεμένοι και καλά, αλλά στο παρασκήνιο, είσαι αυτό το τρελά χειριστικό άτομο».

«Όταν κοιτάζω τις συνεντεύξεις και μέσα μου, βλέπω τόσο πολύ άγχος. Βλέπω τόσο έντονο μετατραυματικό στρες, επειδή πάντα σκέφτομαι ότι χρειάζομαι την τάδε τηλεοπτική εμφάνιση. Προσποιούμουν 100% και ένιωθα ότι και εκείνη προσποιούταν 100% μαζί μου», είπε για την Έλεν Ντε Τζένερις.

Παρά τις προσκλήσεις να επιστρέψει στην εκπομπή - μεταξύ των οποίων να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων εβδομάδων της εκπομπής, όταν η τηλεθέαση κορυφώθηκε - ο Τσανς δεν επέστρεψε ποτέ στο Ellen.

«Στο πρώτο μέρος της καριέρας μου, οφείλω πολλά ευχαριστώ σε εκείνη και την ομάδα», είπε. «Αλλά ο λόγος για τον οποίο βρίσκομαι εδώ σήμερα και μιλάω για ένα άλμπουμ, δεν της χρωστάω τίποτα, εγώ ήμουν αυτός που έπρεπε να αναστηθεί. Αυτή δεν υπήρχε πουθενά».

Όσο για το μουσικό του είδωλο, τη Lady Gaga, πρόσθεσε: «Ήταν εκεί για μένα με τρόπους που η Έλεν δεν ήταν ποτέ».