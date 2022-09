«Ο γιος σας φέρεται απαράδεκτα»: Το σημείωμα ακτιβιστών στον τάφο των γονέων του Πούτιν

Άγνωστοι ακτιβιστές άφησαν σήμερα το πρωί στον τάφο των γονιών του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, στο νεκροταφείο Σεραφίμσκι στην Αγία Πετρούπολη, ένα σημείωμα με το οποίο εξέφραζαν τα παράπονα τους για τον γιο τους.

Η φωτογραφία με την δράση αυτή αναρτήθηκε στο κανάλι Telegram της Φεμινιστικής αντιπολεμικής αντίστασης, μιας οργάνωσης που διοργανώνει καλλιτεχνικές δράσεις και δράσεις διαμαρτυρίας κατά του πολέμου στην Ουκρανία.

«Μια άγνωστη ομάδα ατόμων απευθύνθηκε στους γονείς ενός αγοριού, ζητώντας τους να λάβουν μέτρα διαπαιδαγώγησης για το γιο τους» αναφέρεται στην ανάρτηση στο κανάλι – Telegram. Η έκκληση προς τους αποβιώσαντες γονείς του Ρώσου προέδρου είναι μια σελίδα από ένα ημερολόγιο μαθητή με το ακόλουθο κείμενο: «Αξιοσέβαστοι γονείς. Ο γιος σας συμπεριφέρεται απαράδεκτα! Παραλείπει τα μαθήματα ιστορίας, τσακώνεται με τους συμμαθητές του, απειλεί να ανατινάξει όλο το σχολείο! Πάρτε μέτρα!».

