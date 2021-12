Στις σχεδόν δύο δεκαετίες που ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κυβερνάει την Τουρκία, έχει δαπανήσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε γιγάντια έργα υποδομής για να εδραιώσει τη λαϊκή του βάση, αυξάνοντας παράλληλα τον έλεγχο στη χώρα.

Τώρα, μια έκθεση στο προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα, που εγκαινιάστηκε την Παρασκευή, έρχεται να εξωραΐσει την εικόνα του 67χρονου ηγέτη, ο οποίος υστερεί στις δημοσκοπήσεις εν μέσω της οικονομικής αναταραχής.

Η έκθεση παρουσιάζει όλα τα ψαλίδια που χρησιμοποίησε ο πρόεδρος σε διάφορες τελετές τα τελευταία 18 χρόνια, τα οποία αφηγούνται την ιστορία εκατοντάδων εγκαινίων σε αεροδρόμια, γέφυρες, σταθμούς παραγωγής ενέργειας και αυτοκινητόδρομους.

Τα εκθέματα περιλαμβάνουν από το ψαλίδι που χρησιμοποίησε ο Ερντογάν σε μια τελετή στη βόρεια πόλη Ρίζε το 2003 μέχρι εκείνο για τα εγκαίνια του 36 ορόφων «Turkish House» στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο, ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η συλλογή ξεκίνησε το 2007, όταν ο Ερντογάν είπε στον Μπιναλί Γιλντιρίμ, που αργότερα υπηρέτησε ως πρωθυπουργός υπό την προεδρία του, να φυλάξει το ψαλίδι που χρησιμοποίησε στην τελετή εγκαινίων μιας φοιτητικής εστίας στο Μπολού.

Στα εκθέματα περιλαμβάνεται επίσης το ψαλίδι που χρησιμοποίησε ένα κορίτσι για να κόψει την κορδέλα πριν τον Ερντογάν, τον Οκτώβριο. Το κορίτσι στεκόταν μπροστά από τον Τούρκο πρόεδρο σε ένα δημόσιο πάρκο της Άγκυρας, και ξαφνικά έκοψε την κορδέλα.

