Ο επικεφαλής των ρωσικών δυνάμεων πυρηνικής προστασίας σκοτώθηκε σε έκρηξη στη Μόσχα

Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας έκρηξης στη συνοικία Ριζάνσκι Πρασπέκτ της Μόσχας, μεταδίδει το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Σύμφωνα με το Baza, κανάλι στο Telegram που θεωρείται πως έχει δεσμούς με τις ρωσικές ειδικές υπηρεσίες, τα θύματα της έκρηξης ήταν δυο στρατιωτικοί.

Όπως να αναφέρει το BBC, ο υποστράτηγος Ιγκόρ Κιρίλοφ, επικεφαλής των δυνάμεων πυρηνικής, βιολογικής και χημικής άμυνας, έφευγε από ένα συγκρότημα κατοικιών νωρίς το πρωί της Τρίτης, όταν πυροδοτήθηκε ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός κρυμμένος σε ένα ηλεκτρικό πατίνι, ανακοίνωσε η Επιτροπή Ερευνών της Ρωσίας. Πρόσθεσε ότι σκοτώθηκε επίσης ο βοηθός του Κιρίλοφ.

💥 Russia: Lieutenant General Igor Kirillov in charge of Nuclear, Biological, Chemical Defense Forces (NBC) in the Russian Armed Forces and his assistant assassinated in an explosion in Moscow on Ryazansky Prospect. pic.twitter.com/v6dQgMWEPQ

Τον Οκτώβριο, το Ηνωμένο Βασίλειο επέβαλε κυρώσεις στον Κιρίλοφ, λέγοντας ότι είχε επιβλέψει τη χρήση χημικών όπλων στην Ουκρανία και λειτουργούσε ως «σημαντικό φερέφωνο για την παραπληροφόρηση του Κρεμλίνου».

#Russia / #Ukraine 🇷🇺🇺🇦: Lieutenant General Igor Kirillov (head of Russian Nuclear, Biological and Chemical Protection Troops) was killed on Ryazansky Prospekt, #Moscow.



The attack was seemingly carried out with an Improvised Explosive Device hidden in an electric scooter. pic.twitter.com/sSUtRfRRZU