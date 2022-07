«Ο Έλον Μασκ είχε σχέση με την σύζυγο του συνιδρυτή της Google -Τον παρακαλούσε να τον συγχωρέσει, δεν μιλούν πια»

Στην διάψευση φημών που τον ήθελαν να έχει σχέση με την Νικόλ Σάναχαν, τη σύζυγο του συνιδρυτή της Google, Σεργκέι Μπριν, προχωρά ο Έλον Μασκ.

Ο ιδρυτής της Tesla απάντησε σε δημοσίευμα της Wall Street Journal η οποία ανέφερε ότι η φιλία του με τον Μπριν έληξε λόγω δεσμού του με την Σάναχαν.

«Eίναι απολύτως ψευδές», έγραψε ο Έλον Μασκ. Πρόσθεσε, δε, «ο Σεργκέι και εγώ είμαστε φίλοι και ήμασταν σε ένα πάρτι μαζί χθες το βράδυ! Έχω δει τη Νικόλ μόνο δύο φορές μέσα σε τρία χρόνια, και τις δύο φορές με πολλούς άλλους ανθρώπους τριγύρω. Τίποτα ρομαντικό».

This is total bs. Sergey and I are friends and were at a party together last night! I’ve only seen Nicole twice in three years, both times with many other people around. Nothing romantic.

Αλλά ο δισεκατομμυριούχος δεν έμεινε μόνο εκεί, σε μια άλλη απάντηση έγραψε: «Δεν έχω κάνει καν σεξ εδώ και αιώνες».

Σε άλλο σχόλιο ο Έλον Μασκ στράφηκε κατά της αμερικανικής εφημερίδα.: «Η WSJ έχει δημοσιεύσει τόσα πολλά άρθρα για εμένα και την Tesla που έχω χάσει το μέτρημα! Είναι ντροπιαστικό γι' αυτούς, ειλικρινά. Κάποτε έγραψαν ένα άρθρο που έλεγε ότι το FBI επρόκειτο να με συλλάβει, οπότε τηλεφώνησα στο FBI για να ρωτήσω τι συμβαίνει και είπαν ότι το άρθρο της WSJ ήταν εντελώς ψεύτικο. Απλά αηδίες».

WSJ has run so many bs hit pieces on me and Tesla I’ve lost count! It’s embarrassing for them, frankly.



They once wrote an article saying FBI was about to arrest me, so I called FBI to ask what’s up and they said WSJ article was total bs.



Just more shortseller fud.