Μία ημέρα αφού ρώτησε τους followers του στο Χ αν πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο πολιτικό κόμμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε την δημιουργία του «Κόμματος της Αμερικής».

«Με έναν λόγο 2 προς 1, θέλετε ένα νέο πολιτικό κόμμα και θα το έχετε:», έγραψε ο Μασκ σε ανάρτησή του στο Χ.

«Σήμερα, δημιουργείται το Κόμμα της Αμερικής για να σας δώσει πίσω την ελευθερία σας».

By a factor of 2 to 1, you want a new political party and you shall have it!



When it comes to bankrupting our country with waste & graft, we live in a one-party system, not a democracy.



Today, the America Party is formed to give you back your freedom. https://t.co/9K8AD04QQN — Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2025

Την Παρασκευή, ο Έλον Μασκ παρουσίασε για πρώτη φορά μία πιθανή στρατηγική για το Αμερικανικό κόμμα που εδώ και μήνες υπαινίσσεται ότι θα ιδρύσει.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, την οποία και κατέχει, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας πρότεινε στοχευμένη επέμβαση σε ελάχιστες αλλά καθοριστικές έδρες του Κογκρέσου, με στόχο να αποκτήσει ρυθμιστική δύναμη σε νομοθετικές αποφάσεις.

«Ένας τρόπος να υλοποιηθεί αυτό είναι με χειρουργική ακρίβεια σε 2 ή 3 έδρες της Γερουσίας και 8 με 10 εκλογικές περιφέρειες στη Βουλή», έγραψε ο Μασκ. «Με δεδομένα τα οριακά περιθώρια ψήφων, αυτές οι θέσεις αρκούν για να κρίνουν κρίσιμα νομοσχέδια, διασφαλίζοντας πως θα υπηρετούν τη γνήσια βούληση του λαού».

One way to execute on this would be to laser-focus on just 2 or 3 Senate seats and 8 to 10 House districts.



Given the razor-thin legislative margins, that would be enough to serve as the deciding vote on contentious laws, ensuring that they serve the true will of the people. — Elon Musk (@elonmusk) July 4, 2025

Ο Μασκ δεν αποκάλυψε ποιες πολιτείες ή περιφέρειες ενδέχεται να στοχεύσει. Το χρονοδιάγραμμα επίσης παραμένει ασαφές, καθώς ούτε έχει ανακοινώσει επίσημα την ίδρυση του «America Party», ούτε κάποιον υποψήφιο.

Σύγκρουση με Τραμπ για τον προϋπολογισμό

Η χρονική στιγμή της ανάρτησης δεν ήταν τυχαία. Το ίδιο 24ωρο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε τον νέο προϋπολογισμό των ΗΠΑ, παρά τις έντονες ενστάσεις του Μασκ, ο οποίος θεωρεί πως η αύξηση του χρέους κατά 3,3 τρισεκατομμύρια δολάρια θα πλήξει την ανταγωνιστικότητα της χώρας.

Η οριακή έγκριση του νομοσχεδίου στο Κογκρέσο (218 υπέρ έναντι 214 κατά στη Βουλή και 50-50 στη Γερουσία, όπου κρίθηκε από την ψήφο του αντιπροέδρου JD Vance) ενίσχυσε το αφήγημα του Μασκ για τη δύναμη που μπορεί να έχει ένα μικρό, στρατηγικά τοποθετημένο τρίτο κόμμα.

Ο Μασκ είχε προηγουμένως προειδοποιήσει ότι, αν εγκριθεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, θα προχωρήσει στη χρηματοδότηση αντιπάλων των βουλευτών που το στήριξαν, αλλά και ενδεχομένως στην ίδρυση του δικού του κόμματος.

Εκμεταλλευόμενος το συμβολισμό της 4ης Ιουλίου, ο ιδρυτής της Tesla δημοσίευσε δημοσκόπηση στην X, ρωτώντας τους χρήστες αν θέλουν να προχωρήσει με το America Party. Περισσότεροι από 1,25 εκατομμύρια χρήστες ψήφισαν, με πάνω από το 65% να απαντούν «ναι».

Independence Day is the perfect time to ask if you want independence from the two-party (some would say uniparty) system!



Should we create the America Party? — Elon Musk (@elonmusk) July 4, 2025

«Η Ημέρα Ανεξαρτησίας είναι η τέλεια στιγμή για να ρωτήσουμε αν θέλουμε ανεξαρτησία από το δίπολο των Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών», έγραψε, συνοδεύοντας τη δημοσκόπηση που προώθησε επανειλημμένα μέσα στην ημέρα.

Η ρήξη Μασκ–Τραμπ φαίνεται να βαθαίνει. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα, απείλησε εμμέσως με απέλαση τον Μασκ, ο οποίος είναι πολιτογραφημένος Αμερικανός, γεννημένος στη Νότια Αφρική.

Με πληροφορίες από Axios, Guardian