Ο Ed Sheeran έφτασε 100 εκατομμύρια followers στο Spotify αλλά η ομάδα του αδιαφορεί: "Whatever"

Ο Εντ Σίραν έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης που έφτασε τα 100 εκατομμύρια followers στο Spotify.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, ο 31χρονος Βρετανός τραγουδοποιός γιόρτασε το ορόσημο φορώντας ένα μπλουζάκι που έγραφε «Ask me about my 100 million Spotify followers» [ρώτα με για τους 100 εκατομμύρια followers στο Spotify], ζητώντας εμμέσως στους ανθρώπους της ομάδας του να κάνουν ακριβώς αυτό- να τον ρωτήσουν.

«Μόλις έφτασα τα 100 εκατομμύρια followers στο Spotify και μου έστειλε αυτό το μπλουζάκι», ακούγεται να λέει. «Οπότε θα περπατήσω σε αυτό το στάδιο και θα ρωτήσω τον κόσμο για τα 100 εκατομμύρια followers μου, γιατί όλοι θα είναι τόσο ενθουσιασμένοι για μένα», πρόσθεσε.

Τα μέλη της ομάδας του, ωστόσο, δεν φάνηκαν και τόσο εντυπωσιασμένα από το επίτευγμα του Εντ Σίραν. Δύο από αυτούς δεν είχαν να κάνουν κανένα σχόλιο σχετικά με τον αριθμό των followers που έσπασε το ρεκόρ, ενώ ένας υπάλληλος του προσωπικού είπε απλώς: «Whatever».

Για την ιστορία, η μοναδική που έδειξε να ενθουσιάζεται, ήταν η Μέισι Πίτερς, Αγγλίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, που ανοίγει τις συναυλίες του Εντ Σίραν.

«Εκατό εκατομμύρια followers στο Spotify! Έχεις εκατό εκατομμύρια;», φαίνεται να τον ρωτά στο τέλος του κλιπ, χειροκροτώντας και αγκαλιάζοντας τον μουσικό χαμογελαστή.

Πίσω από τον Εντ Σίραν σε αριθμό followers στο Spotify βρίσκονται η Ariana Grande με πάνω από 81 εκατομμύρια, η Billie Eilish με πάνω από 66 εκατομμύρια, ο Drake με πάνω από 65 εκατομμύρια και ο Justin Bieber με πάνω από 63 εκατομμύρια.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Εντ Σίραν κυκλοφόρησε το = (Tour Edition), το οποίο περιλαμβάνει εννέα επιπλέον τραγούδια με τέσσερα ακυκλοφόρητα, ανάμεσά τους και το «Welcome to the World», το οποίο εμπνεύστηκε από το νεογέννητο κοριτσάκι του.

Το τραγούδι κλείνει με τον τραγουδιστή και την σύζυγό του, Τσέρι Σίμπορν να μιλούν μεταξύ τους πριν γεννηθεί το μωρό. «Σε κλώτσησε;», την ρωτά. «Μόλις κλώτσησε!», απαντά εκείνη γελώντας.