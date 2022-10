Ο Βίκτορ Όρμπαν έκανε λογαριασμό στο Twitter και αναζητά τον Τραμπ

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός, Βίκτορ Όρμπαν έκανε λογαριασμό στο Twitter και μέσα σε μια ημέρα έχει μόλις 36.000 followers.

Το ερώτημα του ωστόσο είναι μόνο ένα: Πού είναι ο καλός του φίλος, Ντόναλντ Τραμπ.

Αναρτώντας στιγμιότυπο με τον Τζον Τραβόλτα από την ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο, Pulp Fiction έγραψε «Μετά την πρώτη μου μέρα στο Twitter, μία ερώτηση έχω στο μυαλό μου: Πού είναι ο καλός μου φίλος, Ντόναλντ Τραμπ;»

Το βιογραφικό του Ούγγρου πρωθυπουργού στο Twitter τον περιγράφει ως «μαχητή της ελευθερίας, σύζυγο, πατέρα, παππού, πρωθυπουργό της Ουγγαρίας».

Τη στιγμή που γραφόταν το άρθρο, είχε σχεδόν 36.000 followers και ακολουθούσε μόλις 42 άτομα - συμπεριλαμβανομένων των Τζόρτζια Μελόνι, Ματέο Σαλβίνι, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ζαΐχ Μπολσονάρου, Μαρίν Λεπέν, Μπενιαμίν Νετανιάχου, Σαρλ Μισέλ, Μπόρις Τζόνσον, Εμμανουέλ Μακρόν και τον πάπα Φραγκίσκο.

Ο Τραμπ αποκλείστηκε από το Twitter τον Ιανουάριο του 2021 «λόγω του κινδύνου περαιτέρω υποκίνησης βίας» στον απόηχο της εξέγερσης οπαδών του στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Στο πρώτο του tweet το πρωί της Δευτέρας, ο Ούγγρος πρωθυπουργός είπε ότι τον περίμενε μια «κουραστική μέρα στο Βερολίνο» καθώς είχε συνάντηση με τον με τον Όλαφ Σολτς, τον 4ο καγκελάριο που συναντά μετά τον Χέλμουτ Κολ, τον Γκέχαρντ Σρέντερ και την Άνγκελα Μέρκελ.

After my first day on Twitter, there’s one question on my mind. Where is my good friend, @realDonaldTrump? pic.twitter.com/vCzWfAy2sh