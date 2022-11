Balenciaga: Μήνυση σε παραγωγούς καμπάνιας - Αντιδράσεις για τις εικόνες παιδιών με λούτρινα με BDSM αμφίεση

Ο οίκος Balenciaga κατέθεσε αγωγή κατά της North Six, την εταιρείας παραγωγής που διαχειριζόταν τα logistics για την αμφιλεγόμενη διαφημιστική της καμπάνια με παιδιά και τον σκηνογράφο Nicholas Des Jardins, ζητώντας αποζημίωση 25 εκατ. δολάρια.

Οι καμπάνιες απεικόνιζαν δύο μικρά κορίτσια, να κρατούν λούτρινα ζωάκια ντυμένα με κάτι που θύμισε σε ορισμένους στολές BDSM. Την περασμένη εβδομάδα οι αμφιλεγόμενες καμπάνιες τράβηξαν την προσοχή χρηστών του Twitter, οι οποίες επέκριναν τον οίκο μόδας.

Η διαφήμιση για την Άνοιξη του 2023 του ισπανικού οίκου μόδας περιλαμβάνει στη φωτογράφιση και μια σελίδα από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που απαγορεύει την προβολή παιδικής πορνογραφίας.

Η North Six, από την πλευρά της επισημαίνει ότι δεν είχε αναλάβει την συγκεκριμένη διαφημιστική καμπάνιας αλλά διαχειρίστηκε τα logistics για τη συλλογή Άνοιξη '23 με θέμα το office business.

Τα δικαστικά έγγραφα αναφέρουν ότι ο οίκος Balenciaga θέλει «να ζητήσει αποζημίωση για εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν σε σχέση με μια διαφημιστική καμπάνια, όπου ο οίκος Balenciaga προσέλαβε (την North Six) για την παραγωγή».

Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι, χωρίς τη γνώση ή την άδειά της, οι κατηγορούμενοι «περιέλαβαν ορισμένα έγγραφα στις φωτογραφίες της εκστρατείας». Ο οίκος Balenciaga, ωστόσο δεν έχει κινηθεί νομικά κατά της Adidas, η οποία ήταν συνεργάτης σε μία από τις καμπάνιες.

«Μέλη του κοινού, συμπεριλαμβανομένων των ειδησεογραφικών μέσων, έχουν συνδέσει ψευδώς και φρικτά τον Balenciaga με το αποκρουστικό και βαθιά ανησυχητικό θέμα της δικαστικής απόφασης», αναφέρουν τα έγγραφα.

Ως αποτέλεσμα, οι κατηγορούμενοι ευθύνονται για «όλες τις ζημιές που προκύπτουν από αυτήν την ψευδή συσχέτιση». Αυτό περιλαμβάνει χρηματικές αποζημιώσεις ύψους 25 εκατ. δολαρίων.

Ο οίκος Balenciaga είχε ζητήσει συγγνώμη για την εκστρατεία και είπε ότι έχει λάβει το θέμα «πολύ σοβαρά».

Ο Ιταλός φωτογράφος Gabriele Galimberti, ο οποίος είχε αναλάβει να φωτογραφίσει τις καμπάνιες, είπε ότι δεν μπορούσε να σχολιάσει τις επιλογές του Balenciaga.

Τόνισε ότι «δεν είχε το δικαίωμα να επιλέξει με κανέναν τρόπο ούτε τα προϊόντα, ούτε τα μοντέλα, ούτε τον συνδυασμό τους. Ως φωτογράφος, μου ζητήθηκε μόνο και μόνο να απαθανατίσω τη δεδομένη σκηνή και να τραβήξω τις λήψεις σύμφωνα με το στιλ μου. Ως συνήθως, η διεύθυνση της καμπάνιας και των γυρισμάτων δεν είναι στα χέρια του φωτογράφου.»

Ο οίκος από την πλευρά του σε δήλωσή του ανέφερε πως «Καταδικάζουμε σθεναρά την κακοποίηση παιδιών σε οποιαδήποτε μορφή». Ακολούθησε δε, και μια ξεχωριστή δήλωση στην οποία ζητά εκ νέου συγγνώμη για τον τρόπο που εμφανίστηκαν τα παιδιά στις διαφημίσεις της εορταστικής καμπάνιας.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση ξεκίνησε πριν από λίγο καιρό, όταν ο ισπανικός οίκος μόδας παρουσίασε την εορταστική της καμπάνια «Toy Stories», την οποία τράβηξε ο φωτογράφος του National Geographic, Gabriele Galimberti.

Οι εικόνες αυτής της διαφημιστικής καμπάνιας μοιάζουν με το προηγούμενο έργο του Galimberti που παρουσιάζει παιδιά, τα οποία περιβάλλονται από τα παιχνίδια τους. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, τα παιδιά φωτογραφήθηκαν κοντά σε ποτήρια κρασιού και άλλα αντικείμενα για ενήλικες, ενώ κρατούσαν βελούδινα αρκουδάκια ντυμένα με διχτυωτές μπλούζες και δερμάτινα λουριά.

Μετά το περιστατικό ακολούθησαν σφοδρές αντιδράσεις από χρήστες των social media.

Η Κιμ Καρντάσιαν, η οποία φοράει συχνά Balenciaga και έχει εμφανιστεί σε πολλές από τις καμπάνιες του οίκου, ανέφερε σε δήλωσή της χθες ότι «επί του παρόντος επανεξετάζω τη σχέση μου με την εταιρεία, βασιζόμενη στην προθυμία τους να αποδεχτούν την ευθύνη για κάτι που δεν θα έπρεπε ποτέ να ξεκινήσουν» και «τις ενέργειες που περιμένω να τους δω να κάνουν για την προστασία των παιδιών».

the brand "Balenciaga" just did a uh..... interesting... photoshoot for their new products recently which included a very purposely poorly hidden court document about 'virtual child porn'



normal stuff pic.twitter.com/zjMN5WhZ0s