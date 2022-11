«Νόμιζα ότι τρολάρουν, αλλά όχι»: Αντιδράσεις με φωτογραφίες του Balenciaga με παιδιά και λούτρινα με BDSM αμφιέση

Αντιδράσεις προκάλεσαν φωτογραφίες του οίκου Balenciaga, όπου δύο μικρά κορίτσια, κρατούν λούτρινα ζωάκια ντυμένα με κάτι που θύμισε σε ορισμένους στολές BDSM.

Ο οίκο μόδας, που έχει γίνει πολλάκις αντικείμενο σχολιασμού λόγω των τολμηρών καμπανιών του, παρουσιάζει δύο μικρά μοντέλα με ρούχα Balenciaga και λούτρινα στα χέρια.

Το κοριτσάκι με τα κόκκινα μαλλιά φαίνεται να κρατά από λουρί το παιχνίδι του, το οποίο φορά διχτυωτό μπλουζάκι και έχει ένα λουκέτο στο λαιμό. Παράλληλα, το άλλο μικρό μοντέλο κρατά ένα μωβ λούτρινο που φορά δερμάτινα λουριά που θυμίζουν BDSM στολή.

I thought people were trolling, but nope. It’s real. Maybe this is why Balenciaga left Twitter. They don’t want to be held accountable. Yes, these are children holding teddy bears dressed in bondage outfits. pic.twitter.com/zBlACUiZjo