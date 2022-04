Ο Άντριου Γκάρφιλντ θα κάνει ένα διάλειμμα από την υποκριτική: «Θέλω να σκεφτώ ποιος θέλω να είμαι»

Την απόφασή του να κάνει ένα διάλειμμα από την υποκριτική ανακοίνωσε ο γνωστός ηθοποιός, Άντριου Γκάρφιλντ.

Τον τελευταίο χρόνο ο ηθοποιός εργάστηκε ασταμάτητα καθώς συμμετείχε σε μεγάλες παραγωγές, όπως το «The Eyes of Tammy Faye» και το «Tick, Tick…Boom!».

«Θα ξεκουραστώ για λίγο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 38χρονος ηθοποιός, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Variety. «Πρέπει να επαναπροσδιορίσω και να σκεφτώ ξανά τι θέλω να κάνω στη συνέχεια και ποιος θέλω να είμαι. Να είμαι απλός άνθρωπος για λίγο. Γιατί, όπως γνωρίζετε, αυτό είναι ένα ''πλυντήριο'', αυτή η σεζόν βραβείων», συμπλήρωσε.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Γκάρφιλντ μετά το «Spider-Man: No Way Home» κέρδισε ακόμη περισσότερες διακρίσεις και διεύρυνε αρκετά το κοινό του, καθώς πρόκειται για μία ταινία η οποία «έσπασε τα ταμεία».

«Νομίζω ότι ήταν πραγματικά απαραίτητο για εμάς να έχουμε βραδιές παιχνιδιών και να πηγαίνουμε στη φύση και να κάνουμε πεζοπορία και ξέρετε, να κολυμπάμε, να χορεύουμε και να τρώμε καλό φαγητό, ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να επιστρέψουμε και να αφιερωθούμε πλήρως (στη δουλειά)», συμπλήρωσε ο ηθοποιός για να καταλήξει λέγοντας: «Θα έπρεπε να συνεχίσουμε να προσέχουμε τον εαυτό μας για να μπορέσουμε να φροντίζουμε το μετά».

Andrew Garfield Taking Break from Acting and Is 'Looking Forward to Just Being a Person' https://t.co/vxVCLTWmpl