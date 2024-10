Ο αμετανόητος Τραμπ επανέλαβε ότι οι μετανάστες στο Οχάιο τρώνε κατοικίδια

Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε προεκλογική εκδήλωση επανέλαβε τους επικίνδυνους ισχυρισμούς του, που δεν έχουν τεκμηριωθεί, ότι οι μετανάστες στο Οχάιο τρώνε κατοικίδια ζώα.

Ο προεδρικός υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων είπε στους Λατίνους ψηφοφόρους ότι «σας λέω αυτά που έχουν αναφερθεί».

Ο Τραμπ τις προηγούμενες εβδομάδες έχει αναφερθεί με έμφαση στον παραπάνω ισχυρισμό του, που έχει γίνει διαδοθεί ευρέως μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ότι μετανάστες από την Αϊτή στο Σπρίνγκφιλντ του Οχάιο κλέβουν τα κατοικίδια των κατοίκων ή άγρια ζώα από τα πάρκα, προκειμένου να τραφούν.

Από την άλλη μεριά, δεν υπάρχουν αξιόπιστες αναφορές ότι οι μετανάστες από την Αϊτή τρώνε κατοικίδια και αξιωματούχοι από το Οχάιο – συμπεριλαμβανομένων και Ρεπουμπλικάνων – έχουν επαναληπτικά δηλώσει ότι η ιστορία αυτή δεν είναι αληθινή.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενίσχυσε τις ψευδείς φήμες ότι μετανάστες από την Αϊτή στο Οχάιο απαγάγουν και τρώνε κατοικίδια, επαναλαμβάνοντας κατά τη διάρκεια του ντιμπέιτ του με την Κάμαλα Χάρις τον Σεπτέμβριο την εμπρηστική και αντι-μεταναστευτικς ρητορική που έχει προωθήσει κατά τη διάρκεια των εκστρατειών του.

'They're eating pets in Springfield'



During the ABC Presidential Debate, Donald Trump repeated claims, which authorities have disputed, about immigrants eating pets in Ohio



Reaction and analysis: https://t.co/lWLWOhikhr pic.twitter.com/6LAEcDM7LQ