Ο Άγιος Βασίλης κάνει καταδύσεις στη Φλόριντα - Για καλό σκοπό

Καταδύσεις στη Φλόριντα για τον Άγιο Βασίλη πριν την αποστολή του και για φέτος για να μοιράσει δώρα.

Ο αγαπημένος των παιδιών πέρασε μερικές ώρες πριν από το παγκόσμιο ταξίδι του στα Florida Keys, χαλαρώνοντας λίγο πριν από το πολυάσχολο Σαββατοκύριακο που έρχεται.

Για την ακρίβεια συμμετείχε σε φιλανθρωπικό έρανο με πλήρη εξοπλισμό κατάδυσης και με περισσή τέχνη στις καταδύσεις όπως αποδείχτηκε.

