New York Times - Βίντεο ντοκουμέντο από τη Μπούσα: Ρώσοι στρατιώτες οδηγούν άνδρες προς εκτέλεση

Βίντεο και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες δείχνουν ρωσικά στρατεύματα να οδηγούν για εκτέλεση 8 Ουκρανούς στρατιώτες στην Μπούσα.

Σύμφωνα με βίντεο που έφεραν στο φως της δημοσιότητας οι New York Times, αυτό μπορεί να συστήσει έγκλημα πολέμου.

«Με πυροβόλησαν και έπεσα κάτω» είπε ο μοναδικός επιζών της μαζικής εκτέλεσης της 4η Μαρτίου, ο 43χρονος Ivan Skyba.

«Έπεσα κάτω και προσποιήθηκα τον νεκρό» πρόσθεσε λέγοντας πως σηκώθηκε και έφυγε, 15 λεπτά αφού απομακρύνθηκαν οι Ρώσοι.

Ο Skyba ήταν ένας από τους εννέα άνδρες που συνέλαβαν παραστρατιωτικοί Ρώσοι και τους μετέφεραν σε αυτοσχέδια βάση.

Έξι από αυτούς, μεταξύ των οποίων και ο Skyba, βρισκόταν σε ένα σημείο ελέγχουν κοντά στην περιοχή. Τα περισσότερα από τα θύματα, που εκτελέστηκαν, ήταν κάτοικοι της περιοχής, που συντάχθηκαν κατά της ρωσικής εισβολής.

Σε πλάνα από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης φαίνεται ότι Ρώσοι στρατιώτες οδηγούν μία ομάδα συλληφθέντων Ουκρανών σε μία αυλή. Λίγα λεπτά αργότερα τους πυροβολούν.

Ένας από αυτούς, φέρεται να ομολόγησε πως ήταν μαχητής και αφέθηκε ελεύθερος. Οι Ουκρανικές αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες τον ερευνούν με την υποψία της προδοσίας.

Επτά πολίτες που μεταφέρθηκαν, κατά τη διάρκεια άλλου περιστατικού, μέσα στην αυτοσχέδια ρωσική βάση, είπαν στους NYT, ότι είδαν ρωσικά στρατεύματα να περνούν, και στη συνέχεια άκουσαν πυροβολισμούς. Επισήμαναν, ότι δεν είδαν κανέναν από τους αιχμαλώτους να επιστρέφουν.

Σε βίντεο από drone, που επικαλούνται οι NYT,απεικονίζονται πτώματα με δύο Ρώσους στρατιώτες να στέκονται ανάμεσά τους, την επόμενη ημέρα 5 Μαρτίου.

Σύμφωνα με τους NYT οι αποδείξεις αυτές θα μπορούσαν να υπονοούν ότι Ρώσοι παραστρατιωτικοί απο τα 104 και 234 Αερομεταφερόμενα Συντάγματα Εφόδου εμπλέκονται σε έγκλημα πολέμου.

Είναι το είδος των αποδείξεων που θα μπορούσε να συντάξει μία ισχυρή υπόθεση για δίωξη για εγκλήματα πολέμου, είπε ο Stephen Rapp, ειδικός σε εγκλήματα πολέμου, στους NYT.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές πάνω από 1.200 πτώματα εντοπίστηκαν στη Μπούσα, από την ημέρα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Οι Ουκρανοί κατήγοροι έχουν καταγράψει πάνω από 12.000 υποθέσεις για εγκλήματα πολέμου, όπου εμπλέκονται πάνω από 600 ύποπτοι από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Οι Ρώσοι από την πλευρά τους επιμένουν να αρνούνται ότι στόχευαν αμάχους και απορρίπτουν τις κατηγορίες για τις ακρότητες σε περιοχές όπως η Μπούσα, λέγοντας ότι είναι κατασκευασμένα στοιχεία και πρόκειται για προβοκάτσια.

