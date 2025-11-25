ΔΙΕΘΝΗ
Νύχτα μαζικών αεροπορικών βομβαρδισμών σε Ουκρανία και Ρωσία με νεκρούς

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση στο Κίεβο και άλλοι τρεις στη ρωσική περιφέρεια Ροστόφ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ουκρανοί διασώστες σε πολυώροφο κτίριο μετά από ρωσική επίθεση, 20 Νοεμβρίου 2025 / Φωτ.: EPA/MAXYM MARUSENKO
Νύχτα μαζικών αεροπορικών επιθέσεων ήταν η χθεσινή για την πρωτεύουσα της Ουκρανίας και τη ρωσική περιφέρεια Ροστόφ, με τουλάχιστον εννέα νεκρούς.

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση στο Κίεβο και άλλοι τρεις στο Ροστόφ.

Οι νέες αυτές επιθέσεις με πυραύλους και drones εξαπολύθηκαν την ώρα που η Ρωσία, η οποία απείλησε να εντείνει τους βομβαρδισμούς εάν το Κίεβο δεν αποδεχθεί το σχέδιο 28 σημείων των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, απέρριψε εχθές, την ευρωπαϊκή αντιπρόταση στην αμερικανική πρόταση που φέρεται να ευνοεί τη Μόσχα.

Οι αρχές της περιφέρειας Κρασνοντάρ, στη Μαύρη Θάλασσα, περιγράφουν μια ευρεία αεροπορική επίθεση της Ουκρανίας εναντίον πολλών πόλεων. «Σήμερα το βράδυ η περιοχή του Κρασνοντάρ υπέστη μια από τις πιο επίμονες και μαζικές επιθέσεις του καθεστώτος του Κιέβου.

Έξι κάτοικοι της περιφέρειας τραυματίστηκαν και τουλάχιστον 20 σπίτια σε πέντε κοινότητες υπέστησαν ζημιές», έγραψε στο Telegram ο τοπικός κυβερνήτης, Βενιαμίν Κοντρατίεφ. Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, ανακοίνωσε με τη σειρά του, ότι καταρρίφθηκαν 249 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύκτας και επισημαίνει ότι πρόκειται για έναν από τους υψηλότερους αριθμούς από την αρχή του πολέμου.

Ο απολογισμός των νεκρών στο Κίεβο φτάνει τους έξι. «Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον τρεις τραυματίστηκαν» στη συνοικία Σβιατοτσίνσκι, ενημέρωσε επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου. Πιο πριν, σωστικά συνεργεία είχαν ανακοινώσει ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε κτίριο κατοικιών στη συνοικία Ντινπρόφσκι. Άλλωστε, το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας κατήγγειλε μια «μαζική, συνδυασμένη επίθεση του εχθρού εναντίον των ενεργειακών υποδομών».

 
