«Είναι εντελώς ντροπιαστικό» - Ουκρανοί στρατιώτες μιλούν για το σχέδιο ειρήνης των ΗΠΑ

Αμφισβήτηση, θυμός και παραίτηση είναι τα αισθήματα που επικρατούν ανάμεσα σε Ουκρανούς στρατιώτες της πρώτης γραμμής ενόσω μιλούν για το σχέδιο ειρήνης που προωθεί η Αμερική για την πατρίδα τους.

«Eίναι χάλια… κανείς δεν θα το στηρίξει», λέει στο BBC, o Γιαροσλάβ από την ανατολική Ουκρανία, ενώ ένας άλλος στρατιώτης το απορρίπτει ως «εντελώς ντροπιαστικό σχέδιο ειρήνης, ανάξιο της προσοχής μας».

Ωστόσο, ένας τρίτος, με το ψευδώνυμο Snake, δηλώνει χαρακτηριστικά: «Είναι ώρα να συμφωνήσουμε τουλάχιστον σε ένα πράγμα».

«Μπορεί να μη θέλουμε να την παραδώσουμε, αλλά δεν θα μπορέσουμε να την κρατήσουμε»

Οι ΗΠΑ κατέθεσαν ειρηνευτική πρόταση σε μια περίοδο όπου η Ρωσία σημειώνει σημαντικές προελάσεις στο πεδίο. Τον τελευταίο μόνο μήνα, η Ουκρανία έχει χάσει επιπλέον 450 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Το Κίεβο εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το 15% του Ντονμπάς, όμως το αμερικανικό σχέδιο προτείνει την πλήρη παραχώρηση της περιοχής - ακόμη και τμημάτων που η Ουκρανία έχει υπερασπιστεί επιτυχώς για σχεδόν τέσσερα χρόνια, σημειώνει το άρθρο του BBC.

«Ας το πάρουν», λέει o Snake. «Δεν έχει μείνει σχεδόν κανείς στις πόλεις και στα χωριά… Δεν πολεμάμε για τους ανθρώπους αλλά για τη γη, ενώ χάνουμε συνεχώς ανθρώπους».

Ο Αντρίι, αξιωματικός του γενικού επιτελείου, λέει ότι η προτεινόμενη παράδοση των περιοχών Λουχάνσκ και Ντονέτσκ «είναι επώδυνη και δύσκολη», αλλά ίσως δεν υπάρχει άλλη επιλογή. «Μπορεί να μη θέλουμε να την παραδώσουμε, αλλά δεν θα μπορέσουμε να την κρατήσουμε με στρατιωτικά μέσα και πόρους», σημειώνει.

Ο Ματρός, που πολεμά από το 2018, είπε ότι η εγκατάλειψη του Ντονμπάς θα «μηδενίσει τα πάντα - όλες τις προσπάθειες των ενόπλων δυνάμεων». «Θα απαξιώσει τις ζωές των πεσόντων στρατιωτών και των αμάχων», πρόσθεσε.

Μείωση του μεγέθους των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων

Το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει περιορισμό του ουκρανικού στρατού στους 600.000 στρατιώτες. Ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος από τον προπολεμικό (περίπου 250.000), αλλά μικρότερος από τις τρέχουσες εκτιμήσεις, που υπερβαίνουν τις 800.000.

Ο Snake πιστεύει ότι η χώρα θα χρειαστεί πολλούς από όσους υπηρετούν σήμερα για την ανοικοδόμηση μετά τον πόλεμο. «Ποιο το νόημα να έχουμε τόσους πολλούς στον στρατό, αν θα υπάρξουν εγγυήσεις ασφάλειας;», αναρωτιέται.

Ο αξιωματικός Αντρίι συμφωνεί: «Αν υπάρξουν εγγυήσεις ασφάλειας, φυσικά δεν υπάρχει λόγος να κρατήσουμε τόσο μεγάλο στρατό. Οι άνθρωποι είναι κουρασμένοι και θέλουν να γυρίσουν στις οικογένειές τους». Τονίζει ότι η ουκρανική οικονομία δεν θα μπορούσε να συντηρεί τόσο μεγάλο στρατό σε καιρό ειρήνης.

Ένας άλλος διαφωνεί: «Ο στρατός μας είναι το μόνο πράγμα που μας χωρίζει από την ήττα και τη σκλαβιά», λέει. Ο Ματρός χαρακτηρίζει την πρόταση «παράλογη και χειριστική».

Η Ευρώπη «αποδείχθηκε δειλή και διχασμένη»

Ο Γεβγέν, χειριστής drone, θεωρεί ότι η παρουσία ξένων στρατευμάτων είναι κρίσιμο στοιχείο ασφάλειας. «Μου αρέσει το σχέδιο του Ηνωμένου Βασιλείου να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία μέσω της “Συμμαχίας των Προθύμων”. Αυτό είναι το μόνο σχέδιο που μπορεί να μας βοηθήσει να νικήσουμε».

Ο Αντρίι, όμως, θεωρεί ότι η Ευρώπη «αποδείχθηκε δειλή και διχασμένη» και πως «όλη η ελπίδα στηρίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Άλλοι στρατιώτες πάντως δεν δείχνουν εμπιστοσύνη ούτε στις ΗΠΑ. «Οι αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας υπό την τωρινή κυβέρνηση δεν είναι καθόλου εγγυήσεις», δηλώνει χαρακτηριστικά ένας.

«Φυσικά και χρειάζονται εκλογές»

Το αμερικανικό σχέδιο προτείνει η Ουκρανία να πραγματοποιήσει εκλογές μέσα σε 100 ημέρες από το τέλος του πολέμου. Σύμφωνα με το ουκρανικό Σύνταγμα, εκλογές δεν μπορούν να διεξαχθούν σε περίοδο πολέμου.

Ωστόσο, υπάρχουν σημάδια αυξανόμενης δυσαρέσκειας απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες διαφθοράς. Το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) ερευνά καταγγελίες ότι συγκεκριμένα άτομα επωφελήθηκαν από συμβόλαια στον ενεργειακό τομέα ύψους 100 εκατ. δολαρίων.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει ήδη αναγκαστεί να αποπέμψει δύο υπουργούς του, οι οποίοι αρνούνται όλες τις κατηγορίες. Ένας πρώην αναπληρωτής πρωθυπουργός και ένας συνεργάτης του βρίσκονται επίσης υπό έρευνα. Το σκάνδαλο έχει οδηγήσει σε πολιτικές συγκρούσεις και κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα της χώρας αλλά και στο μέτωπο.

Ανάμεσα στους στρατιώτες με τους οποίους μίλησε το BBC, υπάρχει στήριξη στην ιδέα των νέων εκλογών. «Φυσικά και χρειάζονται – όσοι βρίσκονται τώρα στην εξουσία δεν έχουν την εμπιστοσύνη μας», λέει ο Snake.

Ένας άλλος στρατιώτης, ο Marin, συμφωνεί, υποστηρίζοντας ότι η τωρινή κυβέρνηση «χρειάζεται κάθαρση από τη διαφθορά», ενώ ο Αντρίι θεωρεί ότι απαιτείται «πλήρης επανεκκίνηση της κυβέρνησης» μέσω νέων εκλογών – αλλά όχι άμεσα.

Οι νέες εκλογές ίσως να αποτελούν το λιγότερο αμφιλεγόμενο σημείο του σχεδίου. Συνολικά όμως, υπάρχουν σοβαρές επιφυλάξεις απέναντι στις αμερικανικές προτάσεις. Ο Γιαροσλάβ λέει ότι απλώς «δεν θα λειτουργήσει».

