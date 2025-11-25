Politico: Το δίλημμα Ζελένσκι - Να δεχθεί τη συμφωνία Τραμπ ή να βασιστεί στους ασταθείς Ευρωπαίους φίλους του;

Σε κοινή δήλωση, η Ουάσινγκτον και το Κίεβο ανέφεραν ότι συνέταξαν ένα «βελτιωμένο πλαίσιο ειρήνης» για την Ουκρανία, έπειτα από τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη.

Αν και δεν δόθηκαν λεπτομέρειες, ο διάλογος έτυχε συγκρατημένης υποδοχής από ορισμένους συμμάχους της Ουκρανίας.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία επέστρεψε στη χώρα της τη Δευτέρα για να υποβάλει την έκθεσή της, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ, έγραψε στο Truth Social:«Είναι πραγματικά πιθανό να έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας; Μην το πιστέψετε μέχρι να το δείτε, αλλά ίσως κάτι καλό να συμβαίνει».

Αργότερα, ένα μήνυμα από τον Λευκό Οίκο, τόνισε, ότι υπάρχουν ακόμη μερικά σημεία διαφωνίας, αλλά «είμαστε σίγουροι ότι θα καταφέρουμε να τα επιλύσουμε». Στο ίδιο μήνυμα, υπογραμμίζεται, πως ο Τραμπ επιθυμεί την επίτευξη μιας συμφωνίας το συντομότερο δυνατό, αλλά προς το παρόν δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ και του Ζελένσκι.

Ζελένσκι: «Τα ευαίσθητα ζητήματα, θα τα συζητήσω με τον Τραμπ»

Με τη σειρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο που συζητείται με τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους έχουν περιλαμβάνει «σωστά» σημεία, επισημαίνοντας, ότι υπάρχουν ακόμη «ευαίσθητα ζητήματα» που θα συζητήσει ο ίδιος με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

«Επί του παρόντος, μετά τη Γενεύη, υπάρχουν λιγότερα σημεία, όχι πλέον 28, και πολλά σωστά δεδομένα έχουν συμπεριληφθεί σε αυτό το πλαίσιο», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

«Η ομάδα μας έχει ήδη καταθέσει τις απόψεις της επ' αυτού του νέου σχεδίου προτεινόμενων ενεργειών και αυτή είναι πραγματικά η σωστή προσέγγιση. Τα ευαίσθητα ζητήματα, τα πιο λεπτά σημεία, θα τα συζητήσω με τον πρόεδρο Τραμπ», προσθέτει.

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι «συγχαίρουν τους εαυτούς τους μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη που υποδηλώνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα ακούσει τις ανησυχίες τους σχετικά με την επιβολή μιας κακής ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία», σχολιάζει το Politico.

Ο κίνδυνος για την Ουκρανία και η εναλλακτική λύση

«Αν και απομένει ακόμη δουλειά να γίνει, υπάρχει πλέον μια σταθερή βάση για να προχωρήσουμε μπροστά», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαιρετίζοντας την «καλή πρόοδο» που προέκυψε από την «ισχυρή ευρωπαϊκή παρουσία» στις συνομιλίες.

«Αλλά η χαρά δεν κράτησε πολύ», συνέχισε το διεθνές μέσο ενημέρωσης.

Τη Δευτέρα το βράδυ, η Ρωσία απέρριψε το αναθεωρημένο κείμενο της συμφωνίας, το οποίο είχε αναδιατυπωθεί με τη συμβολή της Ουκρανίας και των συμμάχων της κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο κίνδυνος για την Ουκρανία τώρα είναι ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα επαναφέρει τον Αμερικανό πρόεδρο στην αρχική του θέση: μια συμφωνία εκεχειρίας 28 σημείων που προκάλεσε αναταραχή μεταξύ των αξιωματούχων στις Βρυξέλλες, επειδή θα ανάγκαζε το Κίεβο να παραχωρήσει εκτάσεις γης στη Μόσχα, να εγκαταλείψει την ελπίδα να ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ και να μειώσει το μέγεθος του στρατού του από σχεδόν 1 εκατομμύριο σε 600.000 στρατιώτες.

Αν αυτό συμβεί, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια δυσάρεστη επιλογή: είτε να δεχτεί την πρόταση που ετοίμασαν ο Τραμπ και ο Πούτιν, είτε «να ρισκάρει το μέλλον της χώρας του με την ελπίδα ότι κάποια ημέρα θα λάβει επαρκή βοήθεια από τους Ευρωπαίους φίλους του», συνεχίζει το Politico, εξηγώντας, ότι «αυτοί είναι οι ίδιοι φίλοι που, μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου, δεν του στέλνουν στρατεύματα, ούτε τα όπλα που θέλει, ούτε καν κατασχέουν τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας από τις τράπεζές τους για να τον βοηθήσουν να αγοράσει προμήθειες».

«Ποια είναι η εναλλακτική λύση;» ρώτησε ο Γκρεγκ Σουένσον, πρόεδρος των Ρεπουμπλικάνων στο Εξωτερικό στο Ηνωμένο Βασίλειο, το POLITICO. «Μπορείς να μιλάς όμορφα, να παρευρίσκεσαι σε όλες αυτές τις διπλωματικές συναντήσεις και να στέλνεις τους καλύτερούς σου στη Γενεύη, αλλά ο μόνος τρόπος να νικήσεις τον Πούτιν είναι να πολεμήσεις - και κανένας από αυτούς δεν είναι διατεθειμένος να το κάνει», είπε ο Σουένσον. «Οπότε όλα είναι λόγια. Ακούγεται υπέροχο όταν μιλάς για Δημοκρατία και υπεράσπιση της Ουκρανίας, αλλά απλά δεν είναι διατεθειμένοι να το κάνουν».

Οι Ευρωπαίοι πολιτικοί και αξιωματούχοι θα διαφωνούσαν, επισημαίνοντας τα τεράστια χρηματικά ποσά και τα όπλα που έχουν στείλει οι κυβερνήσεις τους στο Κίεβο από την έναρξη του πολέμου πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, καθώς και την οικονομική πρόκληση της μείωσης του εμπορίου με τη Ρωσία, ιδίως των εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων.

Από τη στιγμή που οι ΗΠΑ απέσυραν την υποστήριξή τους, η Ευρώπη έχει προχωρήσει εμφανώς, για να καλύψει το κενό. Όμως, στην πραγματικότητα, η αρχική πρόταση του Τραμπ είναι εκείνη που φέρεται να αναστάτωσε αξιωματούχους και διπλωμάτες των Βρυξελλών και όχι μόνο, επειδή γνώριζαν ότι ο Ζελένσκι δεν μπορούσε να βασιστεί στην Ευρώπη για να κάνει αρκετά ώστε να βοηθήσει την Ουκρανία, μόνη της.