Η Ισπανία απαγορεύει τα ενεργειακά ποτά σε ανηλίκους κάτω των 16

Η ισπανική κυβέρνηση προχωρά σε ρύθμιση που θα απαγορεύει την πώληση ενεργειακών ποτών σε παιδιά κάτω των 16 ετών, επικαλούμενη στοιχεία για τους κινδύνους της καφεΐνης στους εφήβους. Την ανακοίνωση έκανε την Τετάρτη ο υπουργός Κοινωνικών Δικαιωμάτων Πάμπλο Μπουστιντούι.

Η ρύθμιση προβλέπει αυστηρότερο όριο για προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη. Όσα ποτά ξεπερνούν τα 32 mg καφεΐνης ανά 100 ml δεν θα πωλούνται σε ανηλίκους κάτω των 18 ετών.

Το μέτρο εντάσσεται σε ευρύτερο πακέτο πολιτικών που στοχεύουν στην προστασία της υγείας παιδιών και νέων. Σε ορισμένες περιοχές της Ισπανίας ισχύουν ήδη τοπικοί περιορισμοί και τώρα η κεντρική κυβέρνηση επιδιώκει ενιαία κριτήρια σε όλη τη χώρα.

Η απαγόρευση έρχεται να προστεθεί σε κινήσεις που έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια. Την περασμένη εβδομάδα το υπουργείο ενέταξε τα ενεργειακά ποτά στους περιορισμούς για τη διαφήμιση τροφίμων που θεωρούνται ανθυγιεινά προς ανηλίκους. Από το 2024, βασιλικό διάταγμα για «υγιεινά και βιώσιμα σχολικά γεύματα» είχε ήδη απαγορεύσει την πώληση ενεργειακών ποτών σε σχολεία και κολέγια.

Η απόφαση στηρίζεται και σε ευρήματα από βαρόμετρο της Ισπανικής Υπηρεσίας Ασφάλειας Τροφίμων και Διατροφής, σύμφωνα με τα οποία 9 στους 10 στην Ισπανία δηλώνουν υπέρ της απαγόρευσης. Στην ηλικιακή ομάδα 18 έως 35 ετών, το ποσοστό στήριξης καταγράφεται στο 88,3%.

Παράλληλα, εκκρεμεί έγκριση και για δεύτερη ρύθμιση που αφορά τη διαφήμιση τροφίμων προς παιδιά. Στόχος είναι να περιοριστεί η έκθεση ανηλίκων σε διαφημιστικό περιεχόμενο για προϊόντα υψηλής θερμιδικής αξίας και χαμηλής διατροφικής ποιότητας, που επηρεάζει τις καταναλωτικές τους συνήθειες. Ο Μπουστιντούι δήλωσε ότι τέτοιες διαφημίσεις βλάπτουν την υγεία των παιδιών και κάλεσε τις εταιρείες να μην προωθούν προϊόντα που θίγουν το δικαίωμα των ανηλίκων στην υγεία.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχει ενιαία νομοθεσία για την πώληση και κατανάλωση ενεργειακών ποτών. Οι περισσότερες χώρες δεν έχουν περιορισμούς, ωστόσο αρκετές εξετάζουν ή εφαρμόζουν όρια ηλικίας λόγω της αυξημένης κατανάλωσης από νέους.

Η Λιθουανία και η Λετονία ήταν οι πρώτες χώρες στην ΕΕ που απαγόρευσαν την πώληση ενεργειακών ποτών σε κάτω των 18 ετών, το 2014 και το 2016 αντίστοιχα. Ακολούθησαν περιορισμοί στη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και τη Ρουμανία, με μέτρα που περιλαμβάνουν απαγορεύσεις σε αυτόματους πωλητές και σε σχολικούς χώρους.

Στη Σουηδία δεν υπάρχει νόμος που να επιβάλλει ηλικιακό όριο, ωστόσο ο κλάδος του λιανεμπορίου έχει συμφωνήσει από το 2009 να μην πωλεί ενεργειακά ποτά σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Στην Τσεχία, το κοινοβούλιο συζητά πρόταση για απαγόρευση πώλησης σε παιδιά κάτω των 15.

Με πληροφορίες από Euronews