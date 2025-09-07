ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ντουμπάι: 50 γραμμάρια κοκαΐνης έστειλαν Βρετανίδα ισόβια στο κολαστήριο Αλ Αουίρ

Η ιστορία της 23χρονης Μία Ο’Μπράιαν σοκάρει: καταδικάστηκε σε ισόβια στο Ντουμπάι για κατοχή 50 γραμμαρίων κοκαΐνης - Η μητέρα της μιλά για φρικτές συνθήκες στην Αλ-Αουίρ, με καταγγελίες για βασανιστήρια, βιασμούς και απάνθρωπη μεταχείριση

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ντουμπάι: 50 γραμμάρια κοκαΐνης έστειλαν Βρετανίδα ισόβια στο κολαστήριο Αλ Αουίρ Facebook Twitter
0

Μερικά γραμμάρια κοκαΐνης ήταν αρκετά για να καταδικαστεί μία Βρετανίδα σε ισόβια στην πιο σκληρή φυλακή του Ντουμπάι.

Η μητέρα της μιλά για «ένα ανόητο λάθος», αποκαλύπτοντας πως η κόρη της συνελήφθη να έχει στην κατοχή της 50 γραμμάρια κοκαΐνης. Η 23χρονη Μία Ο’Μπράιαν από το Χάιτον του Μέρσεϊσαϊντ, καταδικάστηκε σε ισόβια και πρόστιμο 100.000 λιρών για κατοχή της ναρκωτικής ουσίας, που στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου αξίζει περίπου 2.500 λίρες.

Η Μία, φοιτήτρια νομικής στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ, συνελήφθη τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους στην κατοικία της στο Ντουμπάι, όπου βρέθηκε μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης. Μαζί της συνελήφθησαν και άλλα δύο άτομα – η φίλη της και ο σύντροφος της φίλης της – και όλοι κατηγορήθηκαν για διακίνηση ναρκωτικών.

Η δίκη της Μίας ολοκληρώθηκε μόλις σε μία μέρα στις 25 Ιουλίου, με τις δικαστικές αρχές του Εμιράτου να την καταδικάζουν σε ποινή ισόβιας φυλάκισης, από την οποία θα εκτίσει τουλάχιστον 25 χρόνια, παρά το γεγονός πως στην απολογία της υποστήριξε πως δεν είχε πρόσθεση να κάνει διακίνηση ναρκωτικών. Η δίκη διεξήχθη στα αραβικά και η Μία ενημερώθηκε για την ποινή της μέσω του δικηγόρου της.

Η μητέρα της, Ντανιέλ ΜακΚένα, 46 ετών, είπε πως η κόρη της περνά μια «ζωντανή κόλαση». Η Μία βρίσκεται στο Κεντρικό Κατάστημα Κράτησης του Ντουμπάι, γνωστό και ως Αλ-Αουίρ, όπου μοιράζεται κελί με έξι άλλες γυναίκες και αναγκάζεται να κοιμάται στο πάτωμα με ένα στρώμα και ένα μαξιλάρι. «Οι συνθήκες είναι φρικτές. Δεν υπάρχει προσωπικό και πρέπει να χτυπάει την πόρτα αν χρειάζεται κάτι», είπε η Ντανιέλ. Η φοιτήτρια έχει γίνει μάρτυρας καβγάδων και λέει ότι φοβάται πολύ για τη ζωή της, ενώ η μητέρα της αποκάλυψε ότι η Μία έκλαιγε στο τηλέφωνο λέγοντας: «Μαμά, σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με».

Η φυλακή στεγάζει άνδρες και γυναίκες κρατούμενους, που χωρίζονται αμέσως μόλις περάσουν τις πύλες. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της βρετανικής κυβέρνησης, οι γυναίκες στεγάζονται σε μία από τις τέσσερις πτέρυγες του τεράστιου σωφρονιστικού ιδρύματος. «Ιστορίες τρόμου» από πρώην κρατούμενους αλλά και από συγγενείς Βρετανών που παραμένουν έγκλειστοι σκιαγραφούν μια ανατριχιαστική εικόνα της Αλ-Αουίρ.

Το 2012, ο Καρλ Γουίλιαμς φυλακίστηκε για έναν χρόνο αφού η αστυνομία βρήκε ναρκωτικά στο πορτμπαγκάζ του νοικιασμένου αυτοκινήτου του. Κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του, χαρακτήρισε την Αλ Αουίρ ως «Αλκατράζ του Ντουμπάι». Στα απομνημονεύματά του αναφέρει ότι είδε συγκρατούμενούς του να δολοφονούνται με μαχαίρι σε βίαιες συγκρούσεις, χωρίς την παραμικρή παρέμβαση από τους φύλακες. Σε δήλωσή του ανέφερε ότι βασανίστηκε από αστυνομικούς κατά την ανάκρισή του. «Μου κατέβασαν το παντελόνι, μου άνοιξαν τα πόδια και άρχισαν να μου κάνουν ηλεκτροσόκ στους όρχεις», έγραψε. «Ήταν απίστευτα επώδυνο. Ήμουν τρομοκρατημένος. Άρχισα να πιστεύω ότι θα πέθαινα σε εκείνο το δωμάτιο».

Δικηγόροι κρατουμένων ανέφεραν επίσης ότι οι εντολείς τους εξαναγκάστηκαν να υπογράψουν έγγραφα στα αραβικά υπό την απειλή όπλου.

Ο Καρλ ισχυρίστηκε επιπλέον ότι Ρώσοι κακοποιοί έκαναν κουμάντο στη φυλακή και χρησιμοποιούσαν φορείς του HIV για να βιάζουν και να μολύνουν άλλους κρατούμενους ως μορφή τιμωρίας.

Έκθεση νωρίτερα φέτος έκανε λόγο για «καθημερινά περιστατικά» σεξουαλικής κακοποίησης και βιασμών στις φυλακές.
Τουλάχιστον τέσσερις οροθετικοί κρατούμενοι στην Al-Awir φέρονται να στερήθηκαν φαρμακευτική αγωγή για έως και πέντε μήνες, σύμφωνα με μια άλλη σοκαριστική έκθεση της Human Rights Watch.

Η Ντανιέλ τόνισε ότι η κόρη της ποτέ δεν είχε πάρει ναρκωτικά και ποτέ δεν θα σκεφτόταν να πουλήσει κοκαΐνη. Πιστεύει ότι η Μία υπέπεσε σε ένα τραγικό λάθος, χωρίς να είχε πραγματική πρόθεση εμπορίας ναρκωτικών. Η οικογένεια ελπίζει τώρα σε έφεση και πιθανή μεταφορά της Μίας στο Ηνωμένο Βασίλειο ώστε να εκτίσει την ποινή της πιο κοντά στην πατρίδα της. Η φοιτήτρια θέλει απεγνωσμένα να επιστρέψει στα δύο μικρά αδέρφια της, ηλικίας πέντε και επτά ετών, και η μητέρα της τόνισε ότι «απλώς θέλει να γυρίσει σπίτι».

Με πληροφορίες από Daily Mail

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Υπόθεση Μενέντεζ: «Ο αγώνας δεν έχει τελειώσει» - Η αντίδραση της κόρης του Έρικ μετά την απόρριψη αποφυλάκισης

Διεθνή / Υπόθεση Μενέντεζ: «Ο αγώνας δεν έχει τελειώσει» - Η αντίδραση της κόρης του Έρικ μετά την απόρριψη αποφυλάκισης

«Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να είναι ελεύθεροι» γράφει σε ανάρτησή της στα social media λίγα εικοσιτετράωρα μετά την απόρριψη του αιτήματος αποφυλάκισης του πατέρα της
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Φωτιές σε Πορτογαλία - Ισπανία: Μάχη με τα μέτωπα - Έχουν καεί πάνω από 5,5 εκατ. στρέμματα

Διεθνή / Φωτιές σε Πορτογαλία - Ισπανία: Μάχη με τα μέτωπα - Έχουν καεί πάνω από 5,5 εκατ. στρέμματα

Μόλις την περασμένη Κυριακή, στην Ισπανία τερματίστηκε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης που ίσχυε επί εβδομάδες - Στην Πορτογαλία, σε μία μόνο φωτιά επιχειρούν 600 πυροσβέστες
LIFO NEWSROOM
Γεωργία: «Πεθαίνουμε για να αναπνέουν καθαρά οι Ευρωπαίοι»: Το σκοτεινό μυστικό της «πράσινης μετάβασης» της Ευρώπης

Διεθνή / Γεωργία: «Πεθαίνουμε για να αναπνέουν καθαρά οι Ευρωπαίοι»: Το σκοτεινό μυστικό της «πράσινης μετάβασης» της Ευρώπης

Καταγγελίες για ρύπανση, καρκίνους και καταρρεύσεις σπιτιών στην Τσιατούρα της Γεωργίας, καθώς η Ευρώπη εισάγει μαγγάνιο για πράσινη ενέργεια
LIFO NEWSROOM
Φάρατζ: «Ναι» σε απέλαση γυναικών αιτουσών άσυλο πίσω στους Ταλιμπάν

Διεθνή / Φάρατζ: «Ναι» σε απέλαση γυναικών αιτουσών άσυλο πίσω στους Ταλιμπάν

Η τοποθέτηση του Φάρατζ έρχεται σε αντίθεση με δηλώσεις του τον Αύγουστο, όταν είχε πει ότι «δεν συζητάμε για γυναίκες και παιδιά σε αυτό το στάδιο», κατηγορώντας τότε τα ΜΜΕ για «λανθασμένη ερμηνεία»
LIFO NEWSROOM
Ντοκιμαντέρ για την Ουγγαρία αναδεικνύει τις ανησυχητικές ομοιότητες Όρμπαν– Τραμπ

Διεθνή / Ντοκιμαντέρ για την Ουγγαρία αναδεικνύει τις ανησυχητικές ομοιότητες Όρμπαν– Τραμπ

Το «Democracy Noir» της βραβευμένης σκηνοθέτιδας Connie Field παρουσιάζει μέσα από την οπτική τριών γυναικών τη σταδιακή διολίσθηση της Ουγγαρίας προς τον αυταρχισμό υπό τον Όρμπαν, με σκηνές που θυμίζουν την άνοδο του Τραμπ
LIFO NEWSROOM
Γερμανία: Δέκα χρόνια μετά το άνοιγμα σε 1 εκατ. πρόσφυγες από τη Συρία – Τι έχει αλλάξει

Διεθνή / Γερμανία: Δέκα χρόνια μετά το άνοιγμα σε 1 εκατ. πρόσφυγες – Τι έχει αλλάξει

Το 2015-2016 πάνω από 1,1 εκατ. άνθρωποι ζήτησαν άσυλο στη Γερμανία. Συνολικά, από το 2015 έως το 2024, οι αιτήσεις ξεπέρασαν τα 2,6 εκατομμύρια, με τους περισσότερους να προέρχονται από Συρία, Αφγανιστάν και Ιράκ
LIFO NEWSROOM
«Βόμβα» από τον πρόεδρο της Βουλής των ΗΠΑ: Ο Τραμπ ήταν πληροφοριοδότης του FBI στην υπόθεση Έπσταϊν

Διεθνή / «Βόμβα» από τον πρόεδρο της Βουλής των ΗΠΑ: Ο Τραμπ ήταν πληροφοριοδότης του FBI στην υπόθεση Έπσταϊν

Ο Μάικ Τζόνσον ισχυρίζεται ότι ο Τραμπ υπήρξε πληροφοριοδότης του FBI στην υπόθεση Έπσταϊν, ενώ επιζώσες ετοιμάζουν λίστα πελατών και η Βουλή αποκαλύπτει 30.000 έγγραφα
LIFO NEWSROOM
«Lucky» Lackadoo: Πέθανε στα 103 του ο πιλότος των Β-17 του Β' Παγκοσμίου Πολέμου – Η απίστευτη ιστορία του

Διεθνή / Πέθανε στα 103 του ο πιλότος των Β-17 του Β' Παγκοσμίου Πολέμου – Η απίστευτη ιστορία του

Ο Τζον «Λάκι» Λακαντού, ο βετεράνος πιλότος του 100ού Σμήνους Βομβαρδισμού των ΗΠΑ, έφυγε στα 103 του χρόνια αφήνοντας πίσω του μια συγκλονιστική μαρτυρία για τις πιο αιματηρές αερομαχίες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και το βιβλίο του «Damn Lucky»
LIFO NEWSROOM
«Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα»: Η Κομισιόν παίρνει αποστάσεις από τη δήλωση της Ριμπέρα

Διεθνή / «Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα»: Η Κομισιόν παίρνει αποστάσεις από τη δήλωση της Ριμπέρα

Η Τερέσα Ριβέρα κατηγόρησε για πρώτη φορά δημόσια το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, προκαλώντας αντιδράσεις από το Τελ Αβίβ και αποστασιοποίηση της ΕΕ
LIFO NEWSROOM
 
 