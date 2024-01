Ντόνατς, τηγανίτες, ρέγγα: Τι τρώνε οι Μασκ, Μπέζος, Γκέιτς και άλλοι δισεκατομμυριούχοι

Οι δισεκατομμυριούχοι της τεχνολογίας, από τον Μπιλ Γκέιτς και τον Τζεφ Μπέζος, μέχρι τον Ρίτσαρντ Μπράνσον και τον Ίλον Μασκ, έχουν ιδιαίτερες διατροφικές συνήθειες, όπως ο καθένας. Άλλες είναι υγιεινές και άλλες πάλι όχι.

Κάποιοι από τους δισεκατομμυριούχους αποκάλυψαν τις διατροφικές τους συνήθειες και μέσα σε αυτούς και ο Ρίτσαρντ Μπράνσον, ιδρυτής του Ομίλου Virgin, ο οποίος πίνει 20 φλιτζάνια τσάι την ημέρα. «Δεν είμαι σίγουρος πώς θα επιβίωνα χωρίς τσάι με αγγλικό πρωινό», είχε δηλώσει στη Daily Mail το 2016. Ο Ρίτσαρντ Μπράνσον ξεκινάει την ημέρα του με φρουτοσαλάτα και μούσλι για πρωινό. Περιστασιακά, ο δισεκατομμυριούχος τρώει ένα ψάρι, συνήθως ρέγγα.

Συνηθίζει να ασκείται και να ξοδεύει χρόνο με την οικογένειά του, ενώ προγραμματίζει τα επαγγελματικά του ραντεβού «κατά το μεσημεριανό γεύμα», είχε αναφέρει το 2017. Παράλληλα, έχει πει ότι πηγαίνει για ύπνο γύρω στις 11 το βράδυ και κοιμάται περίπου έξι ώρες.

Οι τηγανίτες του Τζεφ Μπέζος

Η αρραβωνιαστικιά του Τζεφ Μπέζος, η Λόρεν Σάντσεζ, έχει πει πως ο σύντροφός της φτιάχνει τηγανίτες για πρωινό κάθε Κυριακή. «Βγάζει το βιβλίο μαγειρικής της Betty Crocker κάθε φορά και λέω: «Εντάξει, είσαι ο πιο έξυπνος άνθρωπος στον κόσμο, γιατί δεν το έχεις απομνημονεύσει ακόμα» είχε σχολιάσει η ίδια στη Wall Street Journal. Πρόσθεσε ωστόσο, πως ο Τζεφ Μπέζος είναι επίσης «εξαιρετικά αφοσιωμένος στις προπονήσεις του, με τον προσωπικό προπονητή Γουές Όκερσον».

Σε μια συνάντηση το 2014 με μια μικρή εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου, ο Τζεφ Μπέζος παρήγγειλε πρωινό με χταπόδι, πατάτες, μπέικον, πράσινο γιαούρτι με σκόρδο και αυγά ποσέ, σύμφωνα με δημοσίευμα του «D Magazine».

Κοκά-κόλα διαίτης για τον Μπιλ Γκέιτς

Ο ιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, έχει δηλώσει ότι αγαπά την κόκα-κόλα διαίτης τόσο πολύ που πίνει τρία ή τέσσερα ποτήρια την ημέρα. Πρόσφατα ο σεφ Τζόρντι Κρουζ δήλωσε ότι κάποτε ο κολοσσός της τεχνολογίας παρήγγειλε απ’ το εστιατόριό του μόνο μία κόκα-κόλα διαίτης, μέσα σε δύο μέρες. Συμπλήρωσε πως ο Μπιλ Γκέιτς τρώει για πρωινό Cocoa Puffs. Πρόκειται για αμερικανική μάρκα δημητριακών με γεύση σοκολάτας. Ωστόσο, η πρώην σύζυγός του, Μελίντα Γκέιτς, έχει πει στο παρελθόν ότι ο Μπιλ Γκέιτς παραλείπει εντελώς το πρωινό και πως λατρεύει επίσης τα cheeseburger.

Αγαπημένη διατροφική συνήθεια του Ίλον Μασκ είναι ένα ντόνατ κάθε πρωί

Ο CEO της Tesla, Ίλον Μασκ δεν ακολουθεί την πιο υγιεινή διατροφή. «Αν υπήρχε τρόπος να μην τρώω για να μπορώ να δουλέψω περισσότερο, δεν θα έτρωγα» ανέφερε ο ίδιος στο βιβλίο της βιογραφίας του με τίτλο «Elon Musk: Tesla, Spacex, and the Quest for a Fantastic Future» και συγγραφέα την Άσλει Βανς.

Ο Ίλον Μασκ συνήθιζε να παραλείπει το πρωινό ή να τρώει ένα ντόνατ για να ξεκινήσει την ημέρα του. «Προσπαθώ να περιορίσω τα γλυκά και πρέπει να φάω μια ομελέτα», είχε πει ο ίδιος το 2017, σύμφωνα με το Entrepreneur. Ωστόσο, ο δισεκατομμυριούχος ανάρτησε στην πλατφόρμα X νωρίτερα φέτος ότι τρώει ένα ντόνατ κάθε πρωί. Επίσης, το 2020 είχε πει στον Τζο Ρόγκαν πως «προτιμώ να φάω νόστιμο φαγητό και να ζήσω μια πιο σύντομη ζωή».

Για εκείνον το μεσημεριανό γεύμα είναι ασήμαντο. Προτιμά να δίνει βαρύτητα στο δείπνο ενώ οι αγαπημένες «κουζίνες» του Ίλον Μασκ, είναι η γαλλική και το μπάρμπεκιου, σύμφωνα με δηλώσεις του το 2015.

Χορτοφάγος ο Σαμ Άλτμαν

Ο διευθύνων σύμβουλος του OpenAI, Σαμ Άλτμαν από την άλλη είναι χορτοφάγος από την παιδική του ηλικία, όπως δήλωσε το 2018. Λαμβάνει μεθυλοκοβαλαμίνη, ωμέγα-3, σίδηρο και βιταμίνη D-3 ως συμπληρώματα. Πρόσφατα, ο Σαμ Άλτμαν είπε ότι παίρνει επίσης μετφορμίνη, ένα φάρμακο για τον διαβήτη.

Με πληροφορίες από newsbulletin247