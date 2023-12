Ο Σαμ Άλτμαν προωθεί το πρότζεκτ Worldcoin

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν μίλησε για το κρυπτονόμισμα Worldcoin, μετά τις αναφορές ότι η εταιρεία αναζητούσε χρηματοδότηση ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το Worldcoin, για το οποίο μίλησε ο Σαμ Άλτμαν, αφορά τον στόχο για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου ταυτοτήτων και χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Περισσότεροι από 2,6 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγγραφεί προκειμένου να σαρώσουν την ίριδά τους στις συσκευές με τη μορφή σφαίρα της Worldcoin με αντάλλαγμα μια ψηφιακή ταυτότητα και δωρεάν κρυπτονομίσματα.

Σημειώνεται πως για να αγοράσει κάποιος ενδιαφερόμενος tokens του Worldcoin πρέπει να προχωρήσει σε σάρωση της ίριδας ώστε να επαληθεύσει ότι είναι άνθρωπος, και όχι ρομπότ. Ο Άλτμαν εμφανίστηκε σε virtual συνέντευξη που διοργάνωσε την Πέμπτη η επενδυτική τράπεζα FT Partners με επίκεντρο την χρηματοοικονομική τεχνολογία.

Starting NOW – tune in to hear Sam Altman and Alex Blania discuss their vision for @Worldcoin and how they are building a global identity & financial network in the age of AI – Join FT Partners’ live virtual event here: https://t.co/1QxUkUJ6mB #FinTech #AI #Crypto pic.twitter.com/ZJGFtgQqfl