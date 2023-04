Ντόναλντ Τραμπ: Ζητά να μεταφερθεί η δίκη του- Σε «πιο δίκαια και ασφαλή τοποθεσία»

O Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε να μεταφερθεί σε άλλη τοποθεσία η δίκη του λίγες ώρες προτού εμφανιστεί στο δικαστήριο του Μανχάταν για την υπόθεση χρηματισμού της Στόρμι Ντάνιελς.

Μάλιστα, με ανάρτηση στο δικό του μέσο κοινωνικής δικτύωσης, Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «μεγάλη αδικία» να προσαχθεί στο Μανχάταν, καθώς «ορισμένες περιοχές ψήφισαν 1% Ρεπουμπλικάνους», προτείνοντας παράλληλα να μεταφερθεί η υπόθεση στο γειτονικό Στάτεν Άιλαντ, μια «πολύ δίκαιη και ασφαλή τοποθεσία» για το κόμμα.

Ακόμη, δεν δίστασε να επιτεθεί λεκτικά κατά του «δικαστή και της οικογένειάς του» που «μισούν τον Τραμπ», σχολιάζοντας ότι η κόρη του εργάστηκε για την προεκλογική εκστρατεία της νυν αντιπροέδρου Καμάλα Χάρις. «Παρωδία δίκης», καταλήγει η ανάρτηση.

Πάντως, υπάρχουν άνθρωποι που ήδη έχουν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο του Μανχάταν, αναμένοντας την προσαγωγή του, που μέχρι πρότινος την επιδίωκε και ο ίδιος ο Τραμπ, υποστηρίζοντας σε κοντινά του πρόσωπα ότι θα κάνει καλό στην εικόνα του για την επανεκλογή του στην προεδρία των ΗΠΑ.

Ο εισαγγελέας του Μανχάταν Άλβιν Μπραγκ αναμένεται ότι θα δώσει συνέντευξη Τύπου μετά την απαγγελία κατηγοριών. Ο Τραμπ θα επιστρέψει στη Φλόριντα και θα μιλήσει από την κατοικία του, στο Μαρ-α-Λάγκο, στις 03.15 της Τετάρτης.

«Σήμερα (Τρίτη) είναι η ημέρα που ένα κυβερνών πολιτικό κόμμα ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΙ τον κύριο αντίπαλό του χωρίς να έχει διαπράξει ΚΑΝΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ» έγραψε ο ίδιος σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έστειλε σήμερα το πρωί σε υποστηρικτές του.

Trump's latest email with the subject line: "My last email before my arrest." #TrumpIndictment pic.twitter.com/DvojptOID8