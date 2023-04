Ενώπιον της δικαιοσύνης σήμερα ο Τραμπ– Αντιμέτωπος με 34 κακουργήματα

Την αθωότητά του θα υπερασπιστεί ενώπιον του δικαστηρίου, σήμερα, στη Νέα Υόρκη ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διώκεται για την υπόθεση χρηματισμού της πρωταγωνίστριας ταινιών ενηλίκων, Στόρμι Ντάνιελς.

Ο 76χρονος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social έγραψε πως είναι «αθώος» και ότι ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη για να κάνει «ξανά μεγάλη την Αμερική». Υπογράμμισε ότι έχει πέσει θύμα «κυνηγιού μαγισσών» σε μια περίοδο που η χώρα του «οδεύει προς την κόλαση».

Σύμφωνα με έναν εκ των δικηγόρων του, τον Τζο Τακόπινα, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα υποχρεωθεί να φορέσει χειροπέδες. Ωστόσο, δεν θα αποφύγει τη διαδικασία της επιβεβαίωσης των στοιχείων ταυτότητας, της λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων και της φωτογράφισής του ως κατηγορούμενου.

Ενώπιον του δικαστή, ο Τραμπ «θα δηλώσει αθώος» για την υπόθεση χρηματισμού της Στόρμι Ντάνιελς, γιατί «δεν υπάρχει ποινικό αδίκημα», σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισής του. Ακολούθως, μάλλον θα αφεθεί ελεύθερος, ενδεχομένως υπό όρους, εν αναμονή της δίκης του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα me το Reuters θα αντιμετωπίσει 34 κακουργηματικές κατηγορίες για παραποίηση επιχειρηματικών αρχείων. Επικαλούμενη μία μόνο πηγή που ενημερώθηκε για τις διαδικασίες δικαστικής αγωγής , το Reuters ανέφερε ότι καμία από τις κατηγορίες εναντίον του Τραμπ δεν είναι πλημμεληματικού χαρακτήρα.

Τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον Πύργο Τραμπ, όπου έμεινε ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι δρακόντεια. Περίπου 55.000 αστυνομικοί έχουν τεθεί σε επιφυλακή, ενώ έχουν αποκλειστεί δρόμοι γύρω από δικαστήριο του Μανχάταν ενόψει της σημερινής εμφάνισης του, στις 21:15 ώρα Ελλάδος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έφθασε χθες στη Νέα Υόρκη, ενόψει της σημερινής εμφάνισής του ενώπιον δικαστηρίου όπου θα του απαγγελθούν κατηγορίες, σχετικά με την καταβολή 130.000 δολαρίων στη Στόρμι Ντάνιελς, προκειμένου να εξαγοράσει τη σιωπή της για τη σεξουαλική επαφή που είχαν το 2006.

Το Boeing 757 του Τραμπ – στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας και με το επώνυμό του γραμμένο με κεφαλαία γράμματα – προσγειώθηκε στις 15:25 (τοπική ώρα) στο αεροδρόμιο Λα Γκουάρντια της Νέας Υόρκης, ύστερα από πτήση 3,5 ωρών από τη Φλόριντα.

JUST IN: Former President Trump departs West Palm Beach, Florida, en route to New York City to turn himself in on 30+ criminal charges https://t.co/7IwB07diFU pic.twitter.com/MxaZ8RaGPT