Ντόναλντ Τραμπ: Υποστηρικτές και επικριτές του διαδηλώνουν κοντά στο δικαστήριο

Υποστηρικτές και επικριτές του Ντόναλντ Τραμπ - με διαφορετικά μηνύματα στα πλακάτ τους - βρίσκονταν για πολλή ώρα έξω από το δικαστήριο του Μανχάταν, όπου ο πρώην πρόεδρος εμφανίστηκε προκειμένου να απαγγελθούν κατηγορίες σε βάρος του.

Οι επικριτές του Τραμπ, που ήταν χωρισμένοι με κάγκελα από τους οπαδούς τους Τραμπ, είχαν υψώσει πλακάτ με το σύνθημα «Κλείστε τον μέσα!» που παραπέμπει σε σύνθημα που έλεγε ο Τραμπ κατά της Χίλαρι Κλίντον το 2016.

A lot of people have asked me how I'm feeling today.



The events in New York City have, obviously, been a long time coming. This is a historic day and the implications of what's about to happen at the courthouse in Lower Manhattan will have massive implications for this country.

Από την άλλη, η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής από την Τζόρτζια Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, η οποία επιμένει στον ψευδή ισχυρισμό ότι ο Τραμπ κέρδισε τις εκλογές του 2020, έκανε μια σύντομη εμφάνιση έξω από το δικαστήριο. Είχε υποσχεθεί ότι θα τεθεί επικεφαλής μιας διαδήλωσης της Λέσχης Νέων Ρεπουμπλικάνων της Νέας Υόρκης.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πατριώτες υποστηρικτές του Τραμπ που βρίσκονται σήμερα εδώ» είπε στο πλήθος. Σε μια χαοτική σκηνή, μίλησε για λίγα λεπτά και στη συνέχεια μπήκε γρήγορα σε ένα αυτοκίνητο και απομακρύνθηκε, καθώς οι αντιδιαδηλωτές την αποδοκίμαζαν και οι υποστηρικτές του Τραμπ σφύριζαν επιδοκιμαστικά.

BREAKING: Trump reportedly will speak to the crowd outside the courthouse before entering. This is what the scene looks like outside the courthouse in Manhattan right now.



Judging from the lack of MAGA hats, I would guess that there are more people their celebrating than there…

Για λίγα λεπτά εμφανίστηκε και ο Τζορτζ Σάντος, ένας βουλευτής από τη Νέα Υόρκη την παραίτηση του οποίου έχουν ζητήσει ακόμη και Ρεπουμπλικάνοι συνάδελφοί του επειδή αποκαλύφθηκε ότι έλεγε ψέματα για το παρελθόν του.

Κάποιοι διαδηλωτές φορούσαν στολές, όπως στην εισβολή του Καπιτωλίου. Κάποιος φορούσε μάσκα Τζο Μπάιντεν, κάποιος άλλος μεταμφιέστηκε σε Ντόναλντ Τραμπ, αλλά με ριγέ στολή φυλακισμένου.

BREAKING: MASSIVE banner displayed in front of Manhattan Courthouse reading "Trump Lies All the Time" prompts a fight between those gathered in front #TrumpIndictment #TrumpCult

pic.twitter.com/1dIuf2lyea — Alice Williams 💙 🫏🇺🇦 (@williams95alice) April 4, 2023

Τη στιγμή της αναχώρησης του Τραμπ από τον ουρανοξύστη του στο Μανχάταν, εμφανίστηκαν κι άλλοι διαδηλωτές με πλακάτ που έγραφαν «Τικ-τακ, ο χρόνος σας τελείωσε!». Εκεί κοντά βρέθηκαν και λιγοστοί υποστηρικτές του πρώην προέδρου, για να τον επευφημήσουν καθώς περνούσε από μπροστά τους η αυτοκινητοπομπή του.

Marjorie Taylor Greene and Republicans encouraged New Yorkers and other MAGA supporters to show up at the Manhattan Criminal Court to show support for Trump, but it turns out that it doesn't look very MAGA friendly. It looks like it's mostly people wanting to see the President…

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ