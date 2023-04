Συνελήφθη ο Ντόναλντ Τραμπ-Ιστορικές στιγμές μετά από την απόφαση της εισαγγελίας-LIVE

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε πριν από λίγο από το κτίριο της εισαγγελίας του Μανχάταν μετά από την ιστορική απαγγελία κατηγοριών στην υπόθεση της Στόρμι Ντάνιελς για τα κρυφά χρήματα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από το δικαστήριο του Μανχάταν, όπου του απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες που συνδέονται με ένα σχέδιο που αφορούσε την καταβολή αμοιβών κατά τη διάρκεια των εκλογών του 2016. Η αυτοκινητοπομπή κατευθύνεται προς το αεροδρόμιο όπου θα πάρει το ιδιωτικό του τζετ για να μεταφερθεί σπίτι του στην Φλόριντα από όπου θα κάνει δηλώσεις.

Στο 16σέλιδο κατηγορητήριο ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αθώος σε όλες τις κατηγορίες που συνδέονται με τις πληρωμές χρημάτων σχετικά με την Στόρμι Ντάνιελς, η οποία ισχυρίζεται ότι είχε σχέση με τον πρώην πρόεδρο.

Όπως αναφέρει ο Guardian ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επισήμως αθώος σε 34 κατηγορίες για παραποίηση επιχειρηματικών αρχείων πρώτου βαθμού σε σχέση με ένα σχέδιο που αφορούσε την καταβολή χρημάτων κατά τη διάρκεια των εκλογών του 2016, σύμφωνα με πολλαπλές αναφορές.

Ο εισαγγελέας του Μανχάταν, Άλβιν Μπραγκ, σχεδιάζει να παραχωρήσει σύντομα συνέντευξη Τύπου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εντός της αίθουσας του δικαστηρίου

Former President Donald Trump has arrived at the Manhattan courthouse where he will be arrested and charged in connection with a hush money payment in the closing days of the 2016 election. https://t.co/hoCTbrcs6k pic.twitter.com/UpBhEC9GoC — News 4 San Antonio (@News4SA) April 4, 2023

My favorite part is how the officer didn’t even hold the door. He was like “F* this guy” 😂😂😂 #TrumpArraignment pic.twitter.com/ANG9RaOMrT — KristinDeLuciaMorgan (@kmorgan76) April 4, 2023



Οι αρχές της Νέας Υόρκης κατά τη σύλληψή του αναμενόταν να πάρουν δακτυλικά αποτυπώματα από τον πρώην πρόεδρο. Ωστόσο, παραμένει ασαφές αν ελήφθη η κλασσική φωτογραφία από το πρόσωπό του, ενώ όπως φάνηκε δεν του φόρεσαν χειροπέδες.

Ο πρώην πρόεδρος έχει ήδη απορρίψει κάθε υπόνοια για αδίκημα εκ μέρους του και πιθανότατα θα εντείνει τις επιθέσεις του στους εισαγγελείς κατά την δήλωσή του.

BREAKING: Donald Trump is now under arrest in New York City ahead of his arraignment in court https://t.co/0NxzuxZt8I pic.twitter.com/9sdFFunjcM — CNN (@CNN) April 4, 2023

Ο Ντόναλντ Τραμπ σήκωσε τη γροθιά του για τις κάμερες καθώς αναχωρούσε από το γραφείο του στον 26ο όροφο του Πύργου Τραμπ.

Νωρίτερα πριν φτάσει στην εισαγγελία προς το τέλος της διαδρομής, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social.

«Κατευθυνόμενος προς το Κάτω Μανχάταν, το δικαστήριο. Μοιάζει τόσο ΣΟΥΡΕΑΛ – ΟΥΑΟΥ, θα με συλλάβουν. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό συμβαίνει στην Αμερική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δείτε ζωντανά:

Αντιμέτωπος με 34 κακουργήματα ο Ντόναλντ Τραμπ

Νωρίτερα το Reuters έγραψε πως θα αντιμετωπίσει 34 κακουργηματικές κατηγορίες για παραποίηση επιχειρηματικών αρχείων. Επικαλούμενη μία μόνο πηγή που ενημερώθηκε για τις διαδικασίες δικαστικής αγωγής , το Reuters ανέφερε ότι καμία από τις κατηγορίες εναντίον του Τραμπ δεν είναι πλημμεληματικού χαρακτήρα.