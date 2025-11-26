Ντόναλντ Τραμπ: Ο Πιτ Σκανδαλάκης έκλεισε την τελευταία υπόθεση για την ανατροπή του αποτελέσματος του 2020

Ένας πολιτειακός δικαστής στην Τζόρτζια έθεσε την Τετάρτη στο αρχείο την υπόθεση για τη φερόμενη ανάμειξη του Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές του 2020, καθώς ο νέος εισαγγελέας ανακοίνωσε ότι δεν θα προχωρήσει σε δίωξη.

Η εξέλιξη βάζει τέλος στην τελευταία ανοιχτή πολιτειακή προσπάθεια να αποδοθούν ποινικές ευθύνες στον Τραμπ για τις προσπάθειες του να ανατρέψει το εκλογικό αποτέλεσμα μετά την ήττα του.

Στις αρχές του μήνα την υπόθεση παρέλαβε ο Πιτ Σκανδαλάκης, επικεφαλής του Prosecuting Attorneys’ Council της Τζόρτζια. Είχε προηγηθεί η απομάκρυνση της εισαγγελέως της κομητείας Φάλτον, Φάνι Γουίλις, εξαιτίας της ερωτικής σχέσης της με τον ειδικό εισαγγελέα που η ίδια είχε διορίσει.

Μετά τη γνωστοποίηση της θέσης του Σκανδαλάκη ότι δεν θα προχωρήσει τη δίωξη, ο δικαστής του Ανώτερου Δικαστηρίου της κομητείας, Σκοτ Μακάφι, έκλεισε και τυπικά τον φάκελο.

Ντόναλντ Τραμπ: Το χρονικό της υπόθεσης στη Τζόρτζια

Η έρευνα στην Τζόρτζια είχε ξεκινήσει πριν από σχεδόν πέντε χρόνια, όταν η Γουίλις ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει εάν έγιναν παράνομες προσπάθειες να αλλοιωθεί το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020 στην πολιτεία. Κεντρικό στοιχείο του φακέλου ήταν το γνωστό τηλεφώνημα της 2ας Ιανουαρίου 2021, στο οποίο ο Τραμπ ζητούσε από τον υπουργό Εσωτερικών της Τζόρτζια να «βρει» τις ψήφους που χρειαζόταν για να ανατραπεί το αποτέλεσμα.

Το κατηγορητήριο της Τζόρτζια ήταν το πιο εκτεταμένο από τις τέσσερις ποινικές υποθέσεις που σχηματίστηκαν το 2023 εις βάρος του Τραμπ. Η πολυπλοκότητά του, όμως, καθώς και ο όγκος του υλικού, δυσκόλευαν την ανάληψή του από άλλον εισαγγελέα μετά την απομάκρυνση της Γουίλις.

Η κατάρρευση της υπόθεσης στην Τζόρτζια έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά νομικών εξελίξεων που, τον τελευταίο χρόνο, έχουν ουσιαστικά αδειάσει το ποινικό ημερολόγιο του Τραμπ. Σε ομοσπονδιακό επίπεδο, ο ειδικός εισαγγελέας Τζακ Σμιθ απέσυρε τόσο την υπόθεση για την ανατροπή του αποτελέσματος των εκλογών όσο και εκείνη για τα απόρρητα έγγραφα, μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Παρά το ότι 14 συγκατηγορούμενοι, μεταξύ τους ο Ρούντι Τζουλιάνι και ο Μαρκ Μέντοους, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κατηγορίες, η προώθηση της υπόθεσης θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη όσο ο Τραμπ βρίσκεται στην προεδρία.

Η πλευρά Τραμπ χαιρέτισε την απόφαση στην Τζόρτζια. «Η πολιτική δίωξη του προέδρου Τραμπ από τη διαγραμμένη εισαγγελέα Φάνι Γουίλις έλαβε τέλος. Η υπόθεση δεν έπρεπε ποτέ να είχε ασκηθεί», δήλωσε ο επικεφαλής της υπεράσπισης στην πολιτεία, Στιβ Σάντοου.

Η απόφαση του Πιτ Σκανδαλάκη

Στο έγγραφό του, ο Πιτ Σκανδαλάκης αναγνωρίζει ότι οι πράξεις που περιγράφονταν στο κατηγορητήριο «συνθέτουν ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό σύνολο ενεργειών» και ότι, εάν αποδεικνύονταν στο δικαστήριο, «θα μπορούσαν να στοιχειοθετήσουν συνωμοσία με στόχο την ανατροπή του εκλογικού αποτελέσματος».

“Prosecutor” Pete Skandalakis is no friend of the rule of law pic.twitter.com/CPP2fv67jW — ArcticMother (@arcticmother) November 26, 2025

Προσθέτει όμως ότι, κατά την κρίση του, το φερόμενο σχέδιο εκπονήθηκε στην Ουάσινγκτον και όχι στην Τζόρτζια και ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είναι το καταλληλότερο πλαίσιο για την εξέταση τέτοιων κατηγοριών. Ο ίδιος σημειώνει ακόμη πως παρέλαβε τον φάκελο πρόσφατα (101 κούτες εγγράφων και έναν σκληρό δίσκο οκτώ τεραμπάιτ) και δεν είχε προλάβει να εξετάσει το σύνολο του υλικού.

Η αρχική δίωξη της Γουίλις είχε ανακοινωθεί τον Αύγουστο του 2023. Επρόκειτο για ένα εκτενές κατηγορητήριο, βασισμένο στον πολιτειακό νόμο περί εγκληματικών οργανώσεων (RICO), που στόχευε τον Τραμπ και 18 συνεργάτες του. Η θέση της Γουίλις υπονομεύθηκε τον Ιανουάριο του 2024, όταν έγινε γνωστό ότι διατηρούσε σχέση με τον ειδικό εισαγγελέα που η ίδια είχε διορίσει. Παρότι ο δικαστής δεν εντόπισε τυπική σύγκρουση συμφερόντων, μίλησε για «σοβαρή έλλειψη κρίσης», γεγονός που οδήγησε τον ειδικό εισαγγελέα, Νέιθαν Γουέιντ, σε παραίτηση.

Ακολούθησαν μήνες εφέσεων που πάγωσαν την υπόθεση. Τον Δεκέμβριο του 2024, το Εφετείο της Τζόρτζια έκρινε ότι η Γουίλις δεν μπορούσε να συνεχίσει να ασκεί καθήκοντα στην υπόθεση, ενώ το Ανώτατο Δικαστήριο της πολιτείας απέρριψε την αίτησή της να ανακτήσει την αρμοδιότητά της. Με την είσοδο του Σκανδαλάκη και τη δήλωσή του ότι δεν θα προχωρήσει τη δίωξη, ο δρόμος για το οριστικό κλείσιμο του φακέλου άνοιξε.

Με πληροφορίες από Associated Press

