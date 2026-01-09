Τραμπ: Θα συναντήσει τη Ματσάδο την προσεχή εβδομάδα - Τι είπε για Ιράν, Μεξικό και καρτέλ ναρκωτικών

Την αρχηγό της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, «αδημονεί» να συναντήσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε ο ίδιος στο Fox News.

Ο Αμερικανός πρόεδρος φανέρωσε ότι η βραβευμένη με το φετινό Νόμπελ Ειρήνης θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ την προσεχή εβδομάδα.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στην εκπομπή του Σον Χάνιτι, ο Τραμπ ρωτήθηκε εάν σχεδιάζει να συναντηθεί με τη Ματσάδο στον απόηχο της πρόσφατης αμερικανικής επίθεσης στη Βενεζουέλα που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

«Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι θα έρθει κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα. Ανυπομονώ να τη χαιρετήσω», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο επαίνεσε τον Ντόναλντ Τραμπ για την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο και υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει σύντομα στην πατρίδα της, δηλώνοντας έτοιμη να κερδίσει τις επόμενες εκλογές.

Ωστόσο, ο Τραμπ είχε εκφράσει πρόσφατα αμφιβολίες για το εάν η Ματσάδο μπορεί να κυβερνήσει τη Βενεζουέλα, υποστηρίζοντας πως «δεν έχει ούτε την υποστήριξη ούτε τον σεβασμό» του λαού.

Τραμπ για Βενεζουέλα: «Πρέπει να ανοικοδομήσουμε τη χώρα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης στο Fox News ότι θα χρειαστεί χρόνος προκειμένου η Βενεζουέλα, όπου την προεδρία ασκεί προσωρινά η Ντέλσι Ροντρίγκες, να είναι σε θέση να οδηγηθεί σε εκλογές.

«Πρέπει να ανοικοδομήσουμε τη χώρα. Δεν θα μπορούσαν να έχουν εκλογές», υποστήριξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Δεν θα ήξεραν καν πώς να κάνουν εκλογές αυτήν τη στιγμή», συμπλήρωσε.

Η Βενεζουέλα είναι από τους σημαντικότερους εξαγωγείς πετρελαίου σε όλον τον κόσμο. Μετά την ανατροπή του Μαδούρο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ανοικτά πως οι ΗΠΑ θα «διοικήσουν» τη Βενεζουέλα και αμερικανικές εταιρείες θα ελέγχουν το πετρέλαιό της.

Ο Τραμπ εκτίμησε πως οι ΗΠΑ θα εξασφαλίσουν έως και 50 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Όπως είπε ο Τραμπ στην εκπομπή του Χάνιτι, την Παρασκευή θα έχει σύσκεψη με στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών οι οποίες θα δαπανήσουν «τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια» στη Βενεζουέλα.

Τραμπ: Προανήγγειλε χερσαίες επιθέσεις εναντίον των καρτέλ ναρκωτικών

Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε χερσαίες επιθέσεις εναντίον των καρτέλ ναρκωτικών, βάζοντας στο κάδρο και το Μεξικό. «Θα ξεκινήσουμε χερσαίες επιθέσεις εναντίον των καρτέλ. Τα καρτέλ κυβερνούν το Μεξικό. Είναι πολύ λυπηρό να βλέπουμε τι συμβαίνει σε αυτήν τη χώρα», δήλωσε ο Τραμπ.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει αεροπορικές επιθέσεις σε Καραϊβική και Ειρηνικό εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά, με απολογισμό τουλάχιστον 107 νεκρούς.

Τραμπ για Ιράν: Είμαστε έτοιμοι να τους χτυπήσουμε σκληρά

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης με τον δημοσιογράφο Σον Χάνιτι του Fox News, ο Τράμπ ρωτήθηκε αν παρακολουθεί τις συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες στο Ιράν και αν έχει ακούσει για το σχέδιο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, να διαφύγει στη Μόσχα, απαντώντας θετικά.

Αναφορικά με τον εάν πιστεύει ότι η χώρα βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης απάντησε: «Θα μπορούσε να είναι. Εννοώ, αυτό που έχουν κάνει είναι ότι, στο παρελθόν, άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως τους ανθρώπους. Και ξαφνικά, άνθρωποι χωρίς κανένα όπλο στέκονται εκεί και τους πυροβολούν με πολυβόλα. Ή τους πηγαίνουν στις φυλακές και τους κρεμάνε και τους σκοτώνουν. Έπαιξαν σκληρά. Και είπα, αν το κάνουν αυτό, θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά. Λοιπόν, θα τους χτυπήσουμε σκληρά. Είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Αν το κάνουν αυτό, θα τους χτυπήσουμε σκληρά. Και μέχρι τώρα, ως επί το πλείστον, έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά ως επί το πλείστον, δεν το έχουν κάνει».

Μιλώντας για τις διαδηλώσεις του κόσμου σχολίασε ότι έχουν σκοτωθεί άνθρωποι. «Ο ενθουσιασμός για την ανατροπή αυτού του καθεστώτος είναι απίστευτος. Έχουν σκοτωθεί άνθρωποι, αλλά περισσότερο από το ότι έχουν κυριολεκτικά ποδοπατηθεί. Θα δούμε τι θα συμβεί. Ξέρουν, όμως, ότι είναι μια σφαγή» καταλήγοντας ότι ο κόσμος που διαμαρτύρεται κατά του καθεστώτος ολοένα και μεγαλώνει.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ο Τραμπ εξετάζει το σενάριο πληρωμής έως 100.000 δολαρίων στους Γροιλανδούς κατοίκους