Ντόναλντ Τραμπ: «Θα τους μηνύσουμε» - Κινείται νομικά κατά του BBC παρά τη συγγνώμη του

Ανένδοτος παραμένει ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως θα κινηθεί νομικά κατά του BBC, παρά τη συγγνώμη του οργανισμού.

Σε νέες δηλώσεις του, οι οποίες τις τελευταίες ώρες κάνουν τον γύρο του κόσμου, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε στους δημοσιογράφους πως την επόμενη εβδομάδα θα προχωρήσει κανονικά σε νομικές ενέργειες κατά του BBC, παρά το γεγονός ότι ζήτησε συγγνώμη για το μοντάζ σε μία από τις ομιλίες του.

Αναλυτικότερα το βράδυ της Παρασκευής, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους ενώ βρισκόταν στο Air Force One: «Θα τους μηνύσουμε για ποσό από ένα έως πέντε δισεκατομμύρια δολάρια, πιθανότατα κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα. Πρέπει να το κάνουμε».

Νωρίτερα την Πέμπτη και στον απόηχο της πρωτοφανούς κίνησης του, το BBC έστειλε προσωπική συγγνώμη στον Τραμπ, αλλά υποστήριξε ότι δεν υπάρχει νομική βάση για να μηνύσει ο ίδιος τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό για ένα ντοκιμαντέρ το οποίο οι δικηγόροι του χαρακτήρισαν συκοφαντικό.

Ο οργανισμός απέρριψε τα αιτήματά του για αποζημίωση, αφού οι δικηγόροι του προέδρου των ΗΠΑ είχαν απειλήσει με μήνυση ύψους 1 δισ. δολαρίων, εκτός εάν το BBC προχωρούσε σε ανάκληση, ζητούσε συγγνώμη και έφτανε σε συμβιβασμό μαζί του. Το BBC συμφώνησε επίσης να μην προβάλει ξανά το συγκεκριμένο επεισόδιο του Panorama.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι δεν είχε μιλήσει με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, για το θέμα, αλλά ότι σχεδίαζε να τον καλέσει μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Σε συνέντευξή του στο GB News την Παρασκευή μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι το μοντάζ ήταν «αδύνατο να το πιστέψεις». «Έκανα μια υπέροχη δήλωση και αυτοί τη μετέτρεψαν σε μια όχι υπέροχη δήλωση. Fake news ήταν ένας ωραίος όρος, αλλά δεν είναι αρκετά ισχυρός. Αυτό είναι πέρα από fake, αυτό είναι διεφθαρμένο», κατέληξε.

Με πληροφορίες από Guardian