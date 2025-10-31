Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά τη φυλάκιση του Τζο Μπάιντεν - «Είναι εγκληματίας και αποτυχημένος»

Νέα επίθεση εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν, γράφοντας σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι ο Μπάιντεν «είναι εγκληματίας και πρέπει να πάει στη φυλακή».

«Είναι ένας εγκληματίας και πρέπει να είναι στη φυλακή. Ένα μεγάλο καθίκι και αποτυχία. Άσχημος άνθρωπος, μέσα και έξω! Τον νίκησα κατά κράτος και μου αρέσει να τον βλέπω να στριφογυρίζει τώρα», έγραψε ο Τραμπ το βράδυ της Πέμπτης.

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου ήρθε μετά τη δημοσίευση ενός ρεπορτάζ του Just The News, σύμφωνα με το οποίο ένα εσωτερικό υπόμνημα του FBI που αποτέλεσε τη βάση της έρευνας για τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου, φέρεται να «είχε ελλιπή αποδεικτικά στοιχεία και νομική τεκμηρίωση».

Η υπόθεση αφορά την εσωτερική έρευνα του FBI με την κωδική ονομασία Operation Arctic Frost, η οποία είχε ξεκινήσει για να διερευνήσει τις προσπάθειες του Τραμπ και των συμμάχων του να ανατρέψουν τα αποτελέσματα των εκλογών του 2020. Όπως αποκάλυψαν Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές, το FBI είχε εξετάσει τότε αρχεία τηλεφωνικών κλήσεων τουλάχιστον έξι Ρεπουμπλικανών βουλευτών. Τα στοιχεία, όπως αναφέρεται, δεν περιλάμβαναν το περιεχόμενο των συνομιλιών, αλλά μόνο τις ημερομηνίες και τη διάρκεια των κλήσεων κατά την εβδομάδα των επεισοδίων της 6ης Ιανουαρίου 2021, όταν υποστηρικτές του Τραμπ εισέβαλαν στο Καπιτώλιο επιχειρώντας να μπλοκάρουν την επικύρωση του εκλογικού αποτελέσματος.

Η αποκάλυψη αυτή έρχεται να προσθέσει νέα στοιχεία στην ήδη κλειστή πλέον έρευνα του FBI και του ειδικού εισαγγελέα Τζακ Σμιθ, σχετικά με τις κινήσεις του Τραμπ και των συνεργατών του πριν από τα επεισόδια στο Καπιτώλιο. Ο Τραμπ είχε κατηγορηθεί τον Αύγουστο του 2023 για συνωμοσία με στόχο την ανατροπή του εκλογικού αποτελέσματος, ωστόσο η υπόθεση τερματίστηκε μετά τη νίκη του στις εκλογές του 2024, καθώς το υπουργείο Δικαιοσύνης επικαλέστηκε τη νομική γνωμοδότηση που ορίζει ότι εν ενεργεία πρόεδρος δεν μπορεί να διωχθεί ποινικά σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Η ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Η δημοκρατική αξιωματούχος Άλι Σαμάρκο χαρακτήρισε το σχόλιό του «τη χειρότερη περίπτωση προβολής που έχω δει ποτέ», ενώ η Κέι Στάινσαπιρ, χρήστρια του X με πάνω από 100.000 ακόλουθους, έγραψε: «Αυτό είναι αηδιαστικό για έναν πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Μας κυβερνά ένας ναρκισσιστής που αντλεί ευχαρίστηση από τη σκληρότητα και τη διχόνοια».

Ο Τζο Μπάιντεν δεν έχει σχολιάσει δημόσια την επίθεση, αν και συνεργάτες του υπενθύμισαν ότι ο Τραμπ παραμένει υπό έρευνα για σειρά υποθέσεων που σχετίζονται με την προεδρική του θητεία, παρά τη νομική προστασία που του παρέχει το αξίωμά του.

