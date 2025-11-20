ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ: Υπέγραψε νομοσχέδιο που υποχρεώνει την αποκάλυψη περισσότερων εγγράφων για τον Έπσταϊν

«Ίσως η αλήθεια για αυτούς τους Δημοκρατικούς και τις σχέσεις τους με τον Τζέφρι Έπσταϊν να αποκαλυφθεί σύντομα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Truth Social

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ντόναλντ Τραμπ: Υπέγραψε νομοσχέδιο που υποχρεώνει την αποκάλυψη περισσότερων εγγράφων για τον Έπσταϊν Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Ντόναλντ Τραμπ / EPA
0

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Τετάρτη ένα νομοσχέδιο, που καθορίζει ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης πρέπει να δημοσιοποιήσει έγγραφα από την έρευνα για τον Τζέφρι Έπσταϊν

Η υπογραφή αυτή σηματοδότησε μια απότομη ανατροπή για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε την εξουσία ως πρόεδρος να δημοσιοποιήσει τα έγγραφα ο ίδιος, ωστόσο επέλεξε να μην το κάνει.

Οι Δημοκρατικοί είχαν εκμεταλλευτεί την αντιπαράθεση γύρω από τα έγγραφα και την πιθανότητα να περιέχουν επιβαρυντικές πληροφορίες για τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος είχε προσωπική φιλία με τον Έπσταϊν.

Στη συνέχεια, έκανε την ανατροπή μετά την υπογραφή του νομοσχεδίου, σε ανάρτηση στο Truth Social, αναφερόμενος στους δεσμούς του Έπσταϊν με το Δημοκρατικό Κόμμα. «Ίσως η αλήθεια για αυτούς τους Δημοκρατικούς και τις σχέσεις τους με τον Τζέφρι Έπσταϊν να αποκαλυφθεί σύντομα, γιατί ΜΟΛΙΣ ΥΠΕΓΡΑΨΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΠΣΤΑΙΝ!», έγραψε χαρακτηριστικά το βράδυ της Τετάρτης

Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει 30 ημέρες για να δημοσιοποιήσει όλα τα έγγραφα που αφορούν τον Έπσταϊν, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας για τον θάνατό του.

Τραμπ και Έπσταϊν υπήρξαν φίλοι στο παρελθόν, και το όνομα του Αμερικανού προέδρου εμφανίζεται σε ορισμένα από τα έγγραφα που έχουν δημοσιοποιήσει μέλη του Κογκρέσου μέχρι τώρα, αν και οι αναφορές αυτές δε σημαίνουν ότι συμμετείχε σε οποιαδήποτε εγκληματική δραστηριότητα του Έπσταϊν.

Έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν από Δημοκρατικά μέλη της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής περιλάμβαναν ένα email του Έπσταϊν όπου ανέφερε για τον Τραμπ: «Φυσικά ήξερε για τα κορίτσια καθώς ζήτησε από την Γκίσλεϊν Μάξγουελ να σταματήσει», ενώ σε ένα άλλο, αποκάλεσε τον Τραμπ «σκυλί που δεν γάβγισε».

Ο Έπσταϊν έστελνε συχνά emails για τον Τραμπ, συνήθως υποτιμητικά. «Έχω συναντήσει μερικούς πολύ κακούς ανθρώπους. Κανένας δεν είναι τόσο κακός όσο ο Τραμπ. Ούτε ένα αξιοπρεπές κύτταρο στο σώμα του», έγραφε σε άλλα.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού: Χιλιάδες παιδιά στη Γάζα παγιδευμένα σε μια ατελείωτη λίστα αναμονής για ζωή

Διεθνή / Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού: Χιλιάδες παιδιά στη Γάζα παγιδευμένα σε μια ατελείωτη λίστα αναμονής για ζωή

Το αδιέξοδο αποδίδεται τόσο στους περιορισμούς των ισραηλινών αρχών, που ελέγχουν απόλυτα τις άδειες εξόδου και μπλοκάρουν ιατρικές μεταφορές, όσο και στην απροθυμία πολλών κρατών να δεχθούν ασθενείς
LIFO NEWSROOM
Γάζα: «Κοιτάξτε μας με έλεος» - Η δραματική έκκληση των Παλαιστινίων υπό τον φόβο του επερχόμενου σκληρού χειμώνα

Διεθνή / Γάζα: «Κοιτάξτε μας με έλεος» - Η δραματική έκκληση των Παλαιστινίων υπό τον φόβο του επερχόμενου σκληρού χειμώνα

Πάνω από 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι στη Γάζα, παρότι επέζησαν του διετούς πολέμου, εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ανθρωπιστική κρίση
LIFO NEWSROOM
Ο Λευκός Οίκος υπερασπίζεται το «Quiet piggy» του Τραμπ σε δημοσιογράφο: «Ό,τι δίνεις, παίρνεις»

Διεθνή / «Ό,τι δίνεις, παίρνεις»: Ο Λευκός Οίκος υπερασπίζεται το «Quiet piggy» του Τραμπ σε δημοσιογράφο

Όταν η δημοσιογράφος Κάθριν Λούσι ρώτησε τον Τραμπ για τα λεγόμενα αρχεία Έπσταϊν, εκείνος τη διέκοψε απότομα, δείχνοντάς την με το δάχτυλο και λέγοντας: «Quiet — quiet, piggy»
LIFO NEWSROOM
Πίτερ Ηλιάδης: Ο Έλληνας «βασιλιάς» των strip clubs του Λας Βέγκας πέθανε στα 92

Διεθνή / Πίτερ Ηλιάδης: Ο Έλληνας «βασιλιάς» των strip clubs του Λας Βέγκας πέθανε στα 92

Γεννήθηκε το 1933 ως Αριστοτέλης Ηλιάδης στην Αγία Κυριακή Καστοριάς και μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες στα 18 του, φτάνοντας στη Νέα Υόρκη μέσω Έλις Άιλαντ «με ελάχιστα χρήματα»
LIFO NEWSROOM
 
 