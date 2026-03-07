Ο Τραμπ ανακοίνωσε συνασπισμό για την εξάλειψη των καρτέλ και προανήγγειλε «μεγάλη αλλαγή σύντομα» στην Κούβα

Ο Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω πολέμου με το Ιράν, ανακοίνωσε επισήμως σήμερα μαζί με συμμάχους της Λατινικής Αμερικής έναν «στρατιωτικό συνασπισμό» για την «εξάλειψη» των καρτέλ, αν χρειαστεί και με πυραυλικά πλήγματα, ενώ επανέλαβε επιθετικές δηλώσεις για την Κούβα.

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε στη Φλόριντα ότι η Κούβα, που μαστίζεται από σοβαρή οικονομική και κοινωνική κρίση, «ζει τις τελευταίες ώρες του» και δήλωσε πως «θα το φροντίσει» ο ίδιος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε σε ομιλία του «έναν εντελώς καινούριο συνασπισμό για την εξάλειψη των εγκληματικών καρτέλ που λυμαίνονται την περιοχή μας».

Δώδεκα ηγέτες, ορισμένοι από τους οποίους είναι ενθουσιώδεις υποστηρικτές της εθνικιστικής ρητορικής του Αμερικανού προέδρου, συναντήθηκαν μαζί του στο Trump National Doral Golf στο Μαϊάμι γι' αυτή τη σύνοδο κορυφής που ονομάστηκε «Ασπίδα της Αμερικής», μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι και ο αρχηγός του κράτους του Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε από τη Φλόριντα μετά την ομιλία του για να μεταβεί στην αεροπορική βάση του Ντόβερ στο Ντέλαγουερ, στις ανατολικές ΗΠΑ, όπου πρόκειται να υποδεχθεί τις σορούς των έξι πρώτων αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και η στρατηγική του Αμερικανού προέδρου στη Λατινική Αμερική, θεωρητικά διαφορετικές, απηχούν εντούτοις η μία την άλλη. Ο 79χρονος δισεκατομμυριούχος θέλει να εφαρμόσει στο Ιράν την ίδια μέθοδο που εφάρμοσε στη Βενεζουέλα.

Αφού αιχμαλώτισε τον ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο με μια θεαματική επιχείρηση, η κυβέρνηση Τραμπ, χωρίς να προωθήσει κάποια πολιτική εναλλαγή, αποφάσισε να συναλλαγεί με την πρώην αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες, κυρίως σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επαναλαμβάνει επίσης ότι, μετά την επίθεση στο Ιράν, θα στραφεί προς την Κούβα.

«Την στιγμή που επιτελούμε μια ιστορική αλλαγή στη Βενεζουέλα, ανυπομονούμε επίσης να δούμε τη μεγάλη αλλαγή που θα συμβεί σύντομα στην Κούβα», δήλωσε σήμερα. «Θέλουν να διαπραγματευθούν. Διαπραγματεύονται με τον Μάρκο (σσ. Ρούμπιο) και με εμένα τον ίδιο», είπε ακόμα ο ρεπουμπλικανός ηγέτης.

Η σημερινή συνάντηση αφορούσε ιδιαίτερα τη μάχη εναντίον του λαθρεμπορίου των ναρκωτικών, έναν «καρκίνο, που δεν θέλουμε να επεκταθεί», σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Εργαζόμαστε μαζί σας για να κάνουμε όλα όσα είναι απαραίτητα. Θα χρησιμοποιήσουμε πυραύλους. Θέλετε να χρησιμοποιήσουμε πύραυλο;», ρώτησε ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόμενος στο οργανωμένο έγκλημα στην περιοχή.

«Είναι εξαιρετικά ακριβείς. Χοπ, ακριβώς μέσα στο σαλόνι, και είναι το τέλος γι' αυτό το μέλος του καρτέλ», είπε.

Χωρίς Μεξικό, Βραζιλία, Κολομβία ο συνασπισμός κατά των καρτέλ

Η Ουάσινγκτον διεξάγει ήδη από το Σεπτέμβριο εντατική εκστρατεία αεροπορικών πληγμάτων εναντίον σκαφών, για τα οποία υποστηρίζει ότι εμπλέκονται στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό. Τουλάχιστον 150 άνθρωποι έχουν ήδη σκοτωθεί σ' αυτές τις επιχειρήσεις.

Η Ιρένε Μία, ειδικός του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (IISS), εξηγεί πάντως στο Γαλλικό Πρακτορείο πως, «χωρίς το Μεξικό και τη Βραζιλία, θα είναι δύσκολο να αντιμετωπίσει κανείς τα προβλήματα» που δημιουργούνται από το οργανωμένο έγκλημα.

Ούτε η πρόεδρος στο Μεξικό, Κλαούντια Σέινμπαουμ, ούτε ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λούλα, αμφότεροι αριστεροί, συμμετείχαν στη σύνοδο κορυφής. Άλλη αξιοσημείωτη απουσία ήταν αυτή του Κολομβιανού προέδρου Γκουστάβο Πέτρο, επίσης προοδευτικού.

Ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε σήμερα το Μεξικό ως «το επίκεντρο της βίας των καρτέλ».

Η σύνοδος κορυφής που οργάνωσε έχει επίσης στόχο, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, να υπογραμμίσει τις αμερικανικές φιλοδοξίες έναντι του Πεκίνου στην ήπειρο, μερικές εβδομάδες πριν από μια επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα.

Είναι μια εφαρμογή του «δόγματος Ντονρόε», σύμπτυξη του ονόματος του Αμερικανού προέδρου και του επιθέτου του Τζέιμς Μονρόε, ο οποίος, πριν από περισσότερο από έναν αιώνα, είχε θέσει τη Λατινική Αμερική στη σφαίρα επιρροής των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι χώρες που εκπροσωπήθηκαν σήμερα ήταν η Αργεντινή, το Σαλβαδόρ, ο Ισημερινός, η Βολιβία, η Κόστα Ρίκα, η Δομινικανή Δημοκρατία, η Γουιάνα, η Ονδούρα, ο Παναμάς, η Παραγουάη, η Χιλή και το Τρίνινταντ και Τομπάγκο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, για τον οποίο το Γαλλικό Πρακτορείο επισημαίνει πως θολώνει τα όρια ανάμεσα στις κρατικές υποθέσεις και την προώθηση των ιδιωτικών συμφερόντων του, θα οργανώσει φέτος και τη σύνοδο κορυφής της G20 στο γήπεδο γκολφ Doral που του ανήκει.

Η απόφασή του αυτή έχει επικριθεί έντονα από την αντιπολίτευση, αν και ο Λευκός Οίκος διαβεβαιώνει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα έχει κανένα κέρδος απ' αυτό.

