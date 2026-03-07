Ντόναλντ Τραμπ: Κάναμε χάρη στον κόσμο που ξεκινήσαμε τον πόλεμο κατά του Ιράν

Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται συνεχώς, καθώς οι αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν συνεχίζονται και οι ηγέτες των εμπλεκόμενων χωρών κάνουν δηλώσεις για την πρόοδο του πολέμου, προκαλώντας ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή και ευρύτερα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της συνόδου «Shield of the Americas» στο Μαϊάμι σήμερα, δήλωσε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν εξελίσσονται «εξαιρετικά» και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις αποδίδουν «καταπληκτικά» στις επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ NBC: Ο Τραμπ εξετάζει την ανάπτυξη αμερικανικών χερσαίων στρατευμάτων στο Ιράν

Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι τελευταίες επιχειρήσεις προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, πλήττοντας σοβαρά το ναυτικό, την αεροπορία και τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές της χώρας. Ειδικότερα, ανέφερε ότι 42 ιρανικά πολεμικά πλοία καταστράφηκαν και μεγάλο μέρος της αεροπορικής ισχύος και των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων έχει πληγεί.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι προηγούμενες επιθέσεις είχαν στόχο εγκαταστάσεις που συνδέονταν με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη βρισκόταν κοντά στην απόκτηση πυρηνικού όπλου πριν τα πλήγματα.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη στρατιωτική επιχείρηση «μεγάλη επιτυχία», δηλώνοντας ότι τα πλήγματα επέφεραν καθοριστικό πλήγμα στις δυνατότητες του Ιράν.

🚨 Trump at the Shield of Americas Summit: Tremendous Progress Has Been Made In Iran



"We've knocked out 42 Navy ships... We knocked out their air force. We knocked out their communications... and they're bad people." pic.twitter.com/gJvoxBD9km — Mr Producer (@RichSementa) March 7, 2026

«Ο πόλεμος κατά του Ιράν είναι μια υπηρεσία που προσφέρουμε, όχι μόνο για τη Μέση Ανατολή αλλά για ολόκληρο τον κόσμο» ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ επανέλαβε ότι οι θάνατοι από τις επιθέσεις αφορούσαν «άρρωστους ανθρώπους, πολύ άρρωστους ανθρώπους».

Οι δηλώσεις του έρχονται ενώ οι αεροπορικές επιθέσεις και οι απειλές για ακόμα σκληρότερα πλήγματα συνεχίζονται, επιβεβαιώνοντας την κλιμάκωση της σύγκρουσης στην περιοχή.