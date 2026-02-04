Ντόναλντ Τραμπ: Ισόβια για τον άνδρα που αποπειράθηκε να τον δολοφονήσει στη Φλόριντα

Ο άνδρας που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που έπαιζε γκολφ στη νότια Φλόριντα, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη.

Ο 59χρονος Ράιαν Γουέσλεϊ Ράουθ κρίθηκε ένοχος για απόπειρα δολοφονίας κατά του Αμερικανού προέδρου σε ένα από τα γήπεδα γκολφ του στο Γουέστ Παλμ Μπιτς, το φθινόπωρο του 2024.

Ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων τον καταδίκασε στις 23 Σεπτεμβρίου για την απόπειρα επίθεσης κατά του τότε υποψήφιου προέδρου, αφού πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας εντόπισε το όπλο και άνοιξε πυρ, αναγκάζοντας τον Ράουθ να τραπεί σε φυγή.

Οι εισαγγελικές αρχές είχαν ζητήσει την επιβολή ισόβιας κάθειρξης στον Ράουθ, ο οποίος κατάγεται από τη Βόρεια Καρολίνα. Αντίθετα, ο συνήγορός του υποστήριξε ότι ποινή 27 ετών θα ήταν επαρκής, επικαλούμενος το γεγονός ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί κατά το περιστατικό. Οι εισαγγελείς, ωστόσο, διαφώνησαν.

Το συμβάν σημειώθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2024, λίγους μήνες μετά από άλλη απόπειρα κατά της ζωής του Τραμπ, όταν σφαίρα τον τραυμάτισε ελαφρά στο αυτί κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Πενσιλβάνια.

Οι ένορκοι έκριναν τον Ράουθ ένοχο για απόπειρα δολοφονίας - αδίκημα που επισύρει από μόνο του μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης - καθώς και για επίθεση σε ομοσπονδιακό αξιωματικό και σειρά παραβάσεων που σχετίζονται με τη νομοθεσία περί όπλων.

Οι εισαγγελείς χαρακτήρισαν την απόπειρα δολοφονίας ως γεγονός που αποτράπηκε την τελευταία στιγμή. Ο ίδιος ο Ράουθ, σύμφωνα με την εφημερίδα Palm Beach Post του δικτύου USA Today, υποστήριξε ότι οι πράξεις του συνιστούσαν «ειρηνική διαμαρτυρία». Κατά τη διάρκεια της δίκης στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Νότιας Φλόριντα, δήλωσε στους ενόρκους ότι δεν ήταν ικανός να τραβήξει τη σκανδάλη και ότι το μόνο του «έγκλημα» ήταν πως «νοιαζόταν υπερβολικά».

«Το να έχεις απλώς ένα όπλο παρουσία άλλου δεν αποτελεί πρόθεση», δήλωσε ο Ράουθ, ο οποίος απέλυσε τους δικηγόρους του πριν από τη δίκη και εκπροσώπησε ο ίδιος τον εαυτό του.

Μετά την καταδίκη του, ο Ράουθ επιχείρησε να αυτοτραυματιστεί στον λαιμό με ένα στυλό. Είχε προηγουμένως ζητήσει από την ομοσπονδιακή δικαστή Αϊλίν Κάνον μια «δίκαιη τιμωρία», ελπίζοντας να αποφύγει την ισόβια κάθειρξη.

Με πληροφορίες από USA Today