Ντόναλντ Τραμπ: «Η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν είναι το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί»

Οι νέες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου λίγες ώρες αφότου οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως απέστειλαν δεύτερο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή

Φωτ. αρχείου / EPA
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν είναι «το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί», διατυπώνοντας μία από τις πιο ξεκάθαρες τοποθετήσεις του υπέρ της αντικατάστασης του θρησκευτικού καθεστώτος της χώρας.

«Εδώ και 47 χρόνια μιλάνε και μιλάνε και μιλάνε. Στο μεταξύ, έχουμε χάσει πολλές ζωές», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του την Παρασκευή. Παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να διευκρινίσει ποιον θα ήθελε να δει στην ηγεσία του Ιράν, σημείωσε ωστόσο ότι «υπάρχουν άνθρωποι» που θα μπορούσαν να αναλάβουν.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, δεν έχει μέχρι στιγμής απαντήσει στις τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, όμως την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ απέστειλαν δεύτερο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή, εντείνοντας την πίεση προς την Τεχεράνη για την επίτευξη συμφωνίας στο πυρηνικό ζήτημα.

Το USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο στον κόσμο και νεότερο αεροπλανοφόρο του αμερικανικού στόλου, αναμένεται να ξεκινήσει «πολύ σύντομα» από την Καραϊβική προς τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο ίδιος δημοσίευσε εναέρια φωτογραφία του πλοίου, το οποίο φαίνεται να κατευθύνεται για να ενωθεί με το USS Abraham Lincoln, που βρίσκεται ήδη στην περιοχή.

Το Πεντάγωνο είχε αποστείλει αεροπλανοφόρο τον Ιανουάριο, έπειτα από αμερικανικές απειλές για πλήγματα κατά του Ιράν με στόχο να σταματήσει η καταστολή μαζικών διαδηλώσεων, κατά τις οποίες χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Το κύμα των κινητοποιήσεων αποτέλεσε μία από τις σοβαρότερες αναταραχές στη χώρα μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, η οποία εγκαθίδρυσε το θεοκρατικό σύστημα υπό την ηγεσία ανώτατου ηγέτη.

Παρά τις απειλές για στρατιωτική δράση σε περίπτωση αποτυχίας επίτευξης πυρηνικής συμφωνίας, ο Τραμπ, μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ στον Λευκό Οίκο, επέμεινε ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη θα συνεχιστούν.

Με πληροφορίες από BBC

