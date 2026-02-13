Βενεζουέλα: Ο Τραμπ αναγνώρισε την κυβέρνηση Ροντρίγκες - Έδωσε άδεια για εξορύξεις σε πέντε πετρελαϊκές εταιρείες

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν ως επίσημη κυβέρνηση της Βενεζουέλας εκείνη της Ντέλσι Ροντρίγκες, χαρακτηρίζοντας παράλληλα «πολύ καλή» τη σχέση της Ουάσινγκτον με το Καράκας και λέγοντας ότι υπάρχει στενή συνεργασία στο πετρέλαιο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι ΗΠΑ «συνεργάζονται πολύ στενά» με τη Ροδρίγκες σε ζητήματα ενέργειας. Σε ερώτηση αν η Ουάσινγκτον την αναγνωρίζει ως κυβέρνηση, απάντησε καταφατικά, σημειώνοντας ότι «συναλλάσσονται» με τη Βενεζουέλα και ότι η σχέση είναι «άριστη».

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι σκοπεύει να επισκεφθεί τη Βενεζουέλα, χωρίς να δώσει χρονοδιάγραμμα.

Την ίδια ημέρα, η αμερικανική κυβέρνηση έδωσε άδεια σε πέντε μεγάλους ομίλους να επανεκκινήσουν δραστηριότητες στη Βενεζουέλα υπό αμερικανική εποπτεία. Πρόκειται για τις BP και Shell από το Ηνωμένο Βασίλειο, την ιταλική Eni, την ισπανική Repsol και την αμερικανική Chevron, η οποία είχε διατηρήσει μέρος της παρουσίας της μέσω ειδικής παρέκκλισης.

Trump: "We have a very good relationship with the president of Venezuela. Our big oil companies are going in, they're going to be taking out the oil and selling the oil for a lot of money, and Venezuela is gonna get a big part of that money." pic.twitter.com/RKVVmcjBVt — Aaron Rupar (@atrupar) February 13, 2026

Η άδεια επιτρέπει στους ομίλους να συναλλάσσονται με την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PDVSA και με εταιρείες που συνεργάζονται μαζί της. Προβλέπεται επίσης ότι οι συμβάσεις θα διέπονται από το αμερικανικό δίκαιο και ότι τυχόν διαφορές θα εκδικάζονται σε αμερικανικά δικαστήρια. Οι πληρωμές θα πρέπει να καταλήγουν σε λογαριασμούς που έχει εγκρίνει το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.

Παράλληλα, δημοσιοποιήθηκε και δεύτερη άδεια που ανοίγει τον δρόμο για νέες επενδύσεις, όπως εργασίες εντοπισμού νέων κοιτασμάτων ή ανάπτυξης ήδη υπαρχόντων.

Σύμφωνα με το Reuters, οι κινήσεις αυτές εντάσσονται σε προσπάθεια της Ουάσινγκτον να δώσει νέα ώθηση στην εκμετάλλευση των πετρελαϊκών πόρων της Βενεζουέλας μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο. Ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ επισκέφθηκε αυτή την εβδομάδα το Καράκας και μίλησε για «εντυπωσιακή αύξηση» της παραγωγής πετρελαίου. Την ίδια ώρα, το υπουργείο Οικονομικών αίρει σταδιακά το εμπάργκο που είχαν επιβάλει οι ΗΠΑ στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας από το 2019, με τον Ράιτ να δηλώνει ότι το εμπάργκο «κατ’ ουσίαν έχει λήξει».

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα πετρελαϊκά αποθέματα παγκοσμίως, που υπολογίζονται σε περισσότερα από 303 δισεκατομμύρια βαρέλια.