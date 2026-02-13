Τραμπ: «Είχε σχέση με τον "Βασιλιά των Λιονταριών"» - Επιμένει για το βίντεο με τους Ομπάμα παρά τις αντιδράσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να υποβαθμίζει τις αντιδράσεις που προκάλεσε το βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του στα social media την περασμένη εβδομάδα, το οποίο απεικόνιζε τους Ομπάμα ως πιθήκους.

Την Πέμπτη σε ερώτηση δημοσιογράφου του CBS News, αν είχε «απολύσει ή πειθαρχήσει τον συνεργάτη που ανάρτησε από τον λογαριασμό του το βίντεο που περιλάμβανε τους Ομπάμα», ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε αρνητικά.

Στη συνέχεια, προσπάθησε να δικαιολογήσει το ρατσιστικό βίντεο, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για αναφορά στην ταινία κινουμένων σχεδίων «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών» - μια ταινία στην οποία ωστόσο δεν εμφανίζονται πίθηκοι.

Παράλληλα, καθώς προσπαθούσε να υποβαθμίσει τον απροκάλυπτο ρατσισμό, ανέφερε πως επρόκειτο για ένα «αρκετά μεγάλο βίντεο, με ένα μικρό κομμάτι που είχε σχέση με τον Βασιλιά των Λιονταριών». Στην πραγματικότητα, το συνολικό βίντεο διαρκούσε λίγο περισσότερο από ένα λεπτό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το βίντεο δεν αποτελούσε πρόβλημα επειδή είχε ήδη κυκλοφορήσει ευρέως στο διαδίκτυο. «Έχει προβληθεί παντού, πολύ πριν από αυτή την ανάρτηση», υποστήριξε, αναφερόμενος προφανώς στο πλήρες animation από το οποίο προερχόταν η ρατσιστική απεικόνιση, όπου ο ίδιος παρουσιαζόταν ως λιοντάρι. «Ήταν όμως ένα πολύ ισχυρό μήνυμα για την εκλογική νοθεία», πρόσθεσε, αναφερόμενος στο βίντεο που παρέθετε ατεκμηρίωτες θεωρίες συνωμοσίας, «και το κομμάτι για το οποίο μιλάτε κυκλοφορούσε παντού, πολλές φορές, νομίζω για χρόνια». Ο Τζέι Ντι Βανς υποβάθμισε επίσης τις αντιδράσεις, δηλώνοντας την Τετάρτη από το Αζερμπαϊτζάν ότι, λόγω ταξιδιού, «η διαμάχη είχε ξεκινήσει και τελειώσει πριν καν της δώσω σημασία».

Ο Βανς επανέλαβε ακόμη τον ψευδή ισχυρισμό του Τραμπ ότι το βίντεο, το οποίο παρέμεινε αναρτημένο για 12 ώρες, κατέβηκε αμέσως μόλις εντοπίστηκε το ρατσιστικό περιεχόμενο.

«Ο πρόεδρος είπε ότι ένας συνεργάτης ανάρτησε το βίντεο, δεν το είχε καν παρακολουθήσει ολόκληρο και όταν το είδε, το κατέβασε. Δεν πρόκειται για πραγματική διαμάχη. Πρέπει να απολογηθεί επειδή ανάρτησε ένα βίντεο και μετά το κατέβασε; Όχι, δεν το νομίζω. Οι άνθρωποι αναρτούν πράγματα στα social media και, αν δεν τους αρέσει κάτι, μπορούν να το διαγράψουν», κατέληξε.

Με πληροφορίες από Guardian