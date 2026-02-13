Ντόναλντ Τραμπ: Επιβεβαίωσε πως στέλνει δεύτερο αεροπλανοφόρο στο Ιράν

Κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επιβεβαιώνει ότι δεύτερο αεροπλανοφόρο θα αποπλεύσει «πολύ σύντομα» προς τη Μέση Ανατολή, ενώ ταυτόχρονα ο Ρεζά Παχλαβί καλεί σε νέες κινητοποιήσεις κατά του ιρανικού καθεστώτος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι αν οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη δεν οδηγήσουν σε συμφωνία, οι συνέπειες για το Ιράν θα είναι «πολύ τραυματικές». Όπως δήλωσε, σε περίπτωση αποτυχίας «θα περάσουμε στη δεύτερη φάση, που θα είναι πολύ σκληρή», υπενθυμίζοντας τους βομβαρδισμούς του περασμένου Ιουνίου σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ήδη από τον Ιανουάριο είχε σταλεί στον Κόλπο το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν». Τώρα, σύμφωνα με τον ίδιο, ακολουθεί και το «Τζέραλντ Φορντ», ενισχύοντας τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή.

Ντόναλντ Τραμπ: Επανεκκίνησαν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν

Οι διαπραγματεύσεις για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα επανεκκίνησαν την περασμένη εβδομάδα στο Ομάν, ωστόσο παραμένει αβέβαιο αν και πότε θα συνεχιστούν. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, που συναντήθηκε με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, εξέφρασε επιφυλάξεις για την «ποιότητα» οποιασδήποτε συμφωνίας, ζητώντας να συμπεριληφθούν στο τραπέζι και το βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, καθώς και η στήριξη που παρέχει σε ένοπλες οργανώσεις της περιοχής.

Ο γενικός γραμματέας του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι, χαρακτήρισε «πιθανή αλλά εξαιρετικά δύσκολη» μια συμφωνία για την επανέναρξη των επιθεωρήσεων στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, τις οποίες η Τεχεράνη αρνείται να ανοίξει μετά τους βομβαρδισμούς.

Την ίδια ώρα, ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν, κάλεσε τους Ιρανούς να διαδηλώσουν το Σάββατο σε πόλεις όπως το Μόναχο, το Τορόντο και το Λος Άντζελες, ζητώντας διεθνή δράση κατά του καθεστώτος. Παράλληλα, προέτρεψε τους πολίτες εντός Ιράν να ενώσουν τη φωνή τους, φωνάζοντας συνθήματα από τα παράθυρα και τις ταράτσες τους.

Σύμφωνα με το πρακτορείο HRANA, που εδρεύει στις ΗΠΑ, τουλάχιστον 7.005 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις πρόσφατες διαδηλώσεις και πάνω από 53.000 έχουν συλληφθεί. Οι ιρανικές αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 3.000 νεκρούς, στην πλειονότητά τους μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ή πολίτες που, όπως υποστηρίζουν, σκοτώθηκαν από «τρομοκράτες».

Την ίδια στιγμή, διεθνείς οργανώσεις προειδοποιούν για μαζικές διώξεις και τον κίνδυνο θανατικών ποινών, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες.