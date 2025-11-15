Ντόναλντ Τραμπ: Ανακαλεί δασμούς σε καφέ, κακάο και δεκάδες άλλα τρόφιμα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανακαλεί δασμούς σε δεκάδες τρόφιμα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που επιτρέπει σε μια σειρά από τρόφιμα, όπως ο καφές, οι μπανάνες και το βοδινό κρέας, να απαλλαγούν από τους γενικούς δασμούς του.

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς η κυβέρνησή του, δέχεται αυξανόμενες πιέσεις λόγω της αύξησης των τιμών. Παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος υποβάθμιζε τις ανησυχίες για το κόστος ζωής, πλέον έχει επικεντρωθεί στο ζήτημα μετά την απογοητευτική απόδοση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις εκλογές της προηγούμενης εβδομάδας.

Τα δεκάδες προϊόντα που περιλαμβάνονται στη λίστα εξαιρέσεων του Λευκού Οίκου κυμαίνονται από αβοκάντο και ντομάτες μέχρι καρύδες και μάνγκο, με την κυβέρνησή του, να υποστηρίζει ότι αυτά τα προϊόντα δεν μπορούν να παραχθούν σε επαρκείς ποσότητες εντός των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει εδώ και καιρό ότι οι δασμοί του – που είναι αυτή τη στιγμή 10% για εισαγωγές από όλες τις χώρες, με επιπλέον επιβαρύνσεις σε πολλούς εμπορικούς εταίρους – δεν θα οδηγούσαν σε αύξηση των τιμών για τους Αμερικανούς καταναλωτές.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι οι φόροι είναι απαραίτητοι για να μειωθεί το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ, το χάσμα μεταξύ της αξίας των αγαθών που αγοράζει από άλλες χώρες και αυτών που πουλάει σε αυτές. Ωστόσο, το κόστος των τροφίμων και η εκτόξευση της τιμής του βοδινού κρέατος έχουν γίνει πολιτικό ζήτημα για τον Τραμπ.

Έχει επίσης προσπαθήσει να ενισχύσει τη στήριξη για τους δασμούς, προσφέροντας επιταγές επιστροφής δασμών 2.000 δολαρίων στους Αμερικανούς – ενώ το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ εξετάζει επί του παρόντος αν είχε τη νομική εξουσία να τους εφαρμόσει.

Όμως, οι τελευταίες εξαιρέσεις δείχνουν μια αναδίπλωση, καθώς ο Λευκός Οίκος επιδιώκει να μειώσει τις τιμές, ανακαλώντας τους δασμούς σε ορισμένα βασικά τρόφιμα, οι οποίοι τέθηκαν σε εφαρμογή αναδρομικά από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου.

Τα προϊόντα που δεν υπόκεινται πλέον σε δασμούς

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε μια λίστα με περισσότερα από 100 προϊόντα που πλέον δεν υπόκεινται σε δασμούς. Μερικά από αυτά περιλαμβάνουν:

Καφές

Κακάο

Μαύρο τσάι

Πράσινο τσάι

Βανίλια

Προϊόντα βοδινού κρέατος, όπως εκλεκτά κομμάτια, με κόκαλο και χωρίς κόκαλο, corned beef, κάποια κατεψυγμένα είδη, καθώς και αλατισμένο, παστό, αποξηραμένο ή καπνιστό κρέας

Φρούτα, όπως acai, αβοκάντο, μπανάνες, καρύδες, λάιμ, πορτοκάλια, μάνγκο, ανανάς, διάφορες πιπεριές και ντομάτες

Μπαχαρικά, όπως μπαχάρι, δάφνη, κάρδαμο, κανέλα, γαρίφαλο, κόλιανδρος, κύμινο, κάρυ, άνηθος, σπόροι μάραθου, τζίντζερ, μοσχοκάρυδο, ρίγανη, πάπρικα, σαφράν και κουρκουμάς

Ξηροί καρποί, δημητριακά, ρίζες και σπόροι, όπως κριθάρι, καρύδια Βραζιλίας, κάπαρη, κάσιους, κάστανα, καρδιές φοινικόδεντρου, κουκουνάρι και παπαρουνόσπορος

Με πληροφορίες από BBC