Τραμπ: Ανώτατοι στρατιωτικοί τού παρουσίασαν σχέδια για πιθανή στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα

Οι επιλογές για «ανανεωμένες, στρατιωτικές επιχειρήσεις» στη Βενεζουέλα βρίσκονται στο γραφείο του Ντόναλντ Τραμπ - Τι εξετάζουν οι ΗΠΑ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ: X
Ανώτατοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ παρουσίασαν την Τετάρτη στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ανανεωμένες στρατιωτικές επιλογές για το ενδεχόμενο επιχείρησης στη Βενεζουέλα, συμπεριλαμβανομένων χτυπημάτων σε χερσαίους στόχους.

Ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, ο αρχηγός του Μικτού Επιτελείου Νταν Κέιν και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι ενημέρωσαν τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο για τα πιθανά σενάρια των επόμενων ημερών, αναφέρει σχετικά το CBS News.

Παρότι δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση, δύο πηγές επιβεβαίωσαν ότι οι επιλογές βρίσκονται πλέον στο γραφείο του προέδρου. Ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε άμεσα τις πληροφορίες, ενώ το Πεντάγωνο αρνήθηκε να κάνει δηλώσεις.

Ενίσχυση αμερικανικής παρουσίας στην περιοχή

Η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών, την ίδια ώρα, παρείχε τα απαραίτητα στοιχεία για τον σχεδιασμό πιθανών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η διευθύντρια της Υπηρεσίας, Τούλσι Γκάμπαρντ, ωστόσο δεν έδωσε το «παρών» στις συζητήσεις, καθώς επέστρεφε την ίδια ημέρα από ταξίδι στο εξωτερικό. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο βρισκόταν στον Καναδά για τη σύνοδο των G7.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η ομάδα μάχης του αεροπλανοφόρου USS Gerald Ford εισήλθε στην περιοχή ευθύνης της Διοίκησης Νοτίου Τομέα των ΗΠΑ (SOUTHCOM), που καλύπτει την Καραϊβική και τη Νότια Αμερική.

Το Ford προστέθηκε σε ήδη υπάρχουσα δύναμη αντιτορπιλικών, μαχητικών αεροσκαφών και ειδικών δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή.

Επιχειρήσεις κατά ναρκωδιακινητών

Τους τελευταίους δύο μήνες, ο αμερικανικός στρατός έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 21 επιχειρήσεις εναντίον σκαφών που, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, μετέφεραν ναρκωτικά προς αμερικανικά εδάφη. Συνολικά 80 φερόμενοι ως διακινητές έχουν σκοτωθεί, ενώ μόλις δύο επέζησαν και επαναπατρίστηκαν σε Εκουαδόρ και Κολομβία. Ο ένας αφέθηκε ελεύθερος από τις αρχές του Εκουαδόρ, καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία εναντίον του.

Σε ομιλία του την Τετάρτη στην Ιντιάνα, ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ αναφέρθηκε στη σκληρή γραμμή της κυβέρνησης Τραμπ κατά των ναρκωτραφιάντων:

«Η συμβουλή μου προς ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις είναι: μην μπείτε σε βάρκα. Αν μεταφέρετε ναρκωτικά για να δηλητηριάσετε τον αμερικανικό λαό και γνωρίζουμε ότι ανήκετε σε τρομοκρατική οργάνωση, θα σας βρούμε και θα σας σκοτώσουμε».

Με πληροφορίες από CBS News

