Ντέμι Μουρ για Μπρους Γουίλις: «Βρίσκεται σε πολύ σταθερή κατάσταση»

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνέντευξης που παραχώρησε στο CNN, η Ντέμι Μουρ ρωτήθηκε για την κατάσταση της υγείας του πρώην συζύγου της, Μπρους Γουίλις.

Ο ηθοποιός ζει μακριά από τη δημοσιότητα, προσπαθώντας να ανταπεξέλθει στον προσωπικό του αγώνα, με τη μετωποκροταφική άνοια.

«Δεδομένων των συνθηκών, βρίσκεται σε πολύ σταθερή κατάσταση αυτή τη στιγμή» σχολίασε η Μουρ, η οποία βρίσκεται στο πλευρό του πρώην συζύγου της, μαζί με τις κόρες τους από τη στιγμή της διάγνωσής του.

«Το έχω μοιραστεί και στο παρελθόν, αλλά πραγματικά το εννοώ τόσο ειλικρινά, είναι πολύ σημαντικό για όποιον αντιμετωπίζει κάτι τέτοιο να τον συναντήσουμε πραγματικά εκεί που βρίσκεται. Και από εκείνο το σημείο, υπάρχει τόση αγάπη και χαρά» συνέχισε η ηθοποιός.

Η Μουρ και ο Γουίλις ήταν παντρεμένοι από το 1987 έως το 2000 και απέκτησαν τρεις κόρες. Χώρισαν φιλικά και δεν έπαψαν ποτέ να έχουν επαφές, με την ηθοποιό να διατηρεί επίσης φιλικές σχέσεις, με τη νυν σύζυγο του Γουίλις, Έμα Χέμινγκ.

