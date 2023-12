Ντάνι Μάστερσον: Σε φυλακή της Καλιφόρνια για τον βιασμό δύο γυναικών ο γνωστός ηθοποιός

Ο ηθοποιός του «That '70s Show», Ντάνι Μάστερσον, οδηγήθηκε σε φυλακή της Καλιφόρνια για να εκτίσει την ποινή του για δύο καταδίκες για βιασμό.

Οι αρχές ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι ο 47χρονος Ντάνι Μάστερσον εισήχθη στις κρατικές φυλακές North Kern και έδωσαν στη δημοσιότητα την πρώτη φωτογραφία του από τη φυλακή. Η φωτογραφία τον δείχνει να φοράει πορτοκαλί ενδυμασία φυλακής, με μακριά μαλλιά και μούσι. Τον Ιούνιο, ο Μάστερσον καταδικάστηκε για τον βιασμό δύο γυναικών στο σπίτι του στο Λος Άντζελες το 2003. Τον Σεπτέμβριο, ένας δικαστής τον καταδίκασε σε 30 χρόνια κάθειρξη.

Το δικαστήριο τον καταδίκασε για βιασμό δύο γυναικών το 2003, αλλά δεν μπόρεσε να καταλήξει σε ετυμηγορία σχετικά με καταγγελία του Νοεμβρίου του 2001, που αφορούσε σε πρώην σύντροφό του. Οι τρεις γυναίκες που τον κατήγγειλαν για βιασμό είπαν στον δικαστή ότι τα εγκλήματα του Μάστερσον είχαν καταστρέψει τη ζωή τους και ζήτησαν τη φυλάκισή του.

Η σύζυγός του, η ηθοποιός Μπιζού Φίλιπς, κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τις εβδομάδες που ακολούθησαν. Ήταν παντρεμένοι σχεδόν 12 χρόνια. Τους μήνες που μεσολάβησαν ο Ντάνι Μάστερσον κρατούνταν στη φυλακή της κομητείας του Λος Άντζελες, ενώ διεξάγονταν ακροάσεις μετά την καταδίκη και επιλύονταν ζητήματα, μεταξύ των οποίων και η παράδοση όλων των όπλων που κατείχε ο Μάστερσον, ορισμένα από τα οποία έπρεπε να εντοπιστούν. Θα περάσουν περισσότερα από 25 χρόνια προτού ο Μάστερσον μπορέσει να αποφυλακιστεί υπό όρους.

Οι δικηγόροι του Μάστερσον δήλωσαν ότι σκοπεύουν να ασκήσουν έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης.

