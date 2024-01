Νότια Κορέα: Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται ο ηγέτης της αντιπολίτευσης μετά την επίθεση με μαχαίρι

Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται ο ηγέτης της αντιπολίτευσης της Νότιας Κορέας Λι Τζε-μιουνγκ μετά από επίθεση που δέχτηκε με μαχαίρι. Ο δράστης παρίστανε τον θαυμαστή προκειμένου να τον πλησιάσει.

Συγκεκριμένα, προκειμένου να φτάσει κοντά στον 58χρονο ηγέτη και να του επιτεθεί με μαχαίρι, χρησιμοποίησε τη μέθοδο του αυτόγραφου, λίγο πριν συλληφθεί αμέσως. Ο ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος της Νότιας Κορέας διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν απειλείται η ζωή του από τον τραυματισμό στο λαιμό του.

Το συμβάν, έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε δημοσιογράφους στην πόλη Μπουσάν. Τότε ο δράστης τον πλησίασε ζητώντας του αυτόγραφο, πριν του ορμήσει για να τον μαχαιρώσει.

South Korea's opposition Democratic Party leader Lee Jae-myung was stabbed in the neck during a visit to the southern city of Busan and was airlifted to a university hospital for treatment, party and fire officials said https://t.co/C28ceNGEoh pic.twitter.com/AN2s7xcqPL