Νότια Κορέα: Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε ο ηγέτης της αντιπολίτευσης

Ο ηγέτης της νοτιοκορεατικής αντιπολίτευσης Λι Τζε-μιουνγκ δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι στον λαιμό καθώς μιλούσε σε δημοσιογράφος στην πόλη Μπουσάν.

Φωτογραφία του πρακτορείου εικονίζει τον 58χρονο πολιτικό της Νότιας Κορέας πεσμένο στο έδαφος, με μαντίλι να καλύπτει το τραύμα του από την επίθεση με μαχαίρι.

Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης συνελήφθη επιτόπου, σύμφωνα με το πρακτορείο, ενώ ο ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σοκ-γελ εξέφρασε σήμερα την «έντονη ανησυχία» του μετά την «απαράδεκτη» επίθεση με μαχαίρι στην Μπουσάν εναντίον του ηγέτη του αντιπολιτευόμενου Δημοκρατικού Κόμματος Λι Τζε-μιουνγκ, μεταδίδει το νοτιοκορεατικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap επικαλούμενο ανακοίνωση Τύπου των υπηρεσιών του.

Ο πρόεδρος Γιουν εξέφρασε την «έντονη ανησυχία του για την ασφάλεια του Λι Τζε-μιουνγκ όταν ενημερώθηκε για την επίθεση», σύμφωνα με ανακοίνωση που υπογράφει η εκπρόσωπος της προεδρίας. «Ο κ. Γιουν υπογράμμισε ότι η κοινωνία μας δεν πρέπει να ανέχεται ποτέ τέτοιου είδους πράξεις βίας, όποιες κι αν είναι οι περιστάσεις», σύμφωνα με το κείμενο.

Ο Λι έχει κατηγορηθεί —μεταξύ άλλων— για αγοραπωλησία ακινήτου που χαρακτηρίστηκε αμφίβολης νομιμότητας. Φήμες τον έφεραν να έχει σχέσεις με ανθρώπους του υποκόσμου, ενώ η σύζυγός του κατηγορήθηκε πως σπαταλούσε παράνομα δημόσιο χρήμα.

