Νότια Κορέα: Απέτυχε η προσπάθεια σύλληψης του παυθέντα προέδρου

Ερευνητές που προσπάθησαν να συλλάβουν τον παυθέντα πρόεδρο Γιουν Σουκ Γιολ, στην επίσημη κατοικία του στη Σεούλ, εξαιτίας της αποτυχημένης απόπειράς του να κηρύξει στρατιωτικό νόμο την 3η Δεκεμβρίου, βρέθηκαν αντιμέτωποι κατά σειρά με μονάδα του στρατού και κατόπιν με σωματοφύλακες του αρχηγού του κράτους που, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, τους εμπόδισαν να εκτελέσουν το ένταλμα στα χέρια τους.

«Η εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης του προέδρου Γιουν Σουκ Γιολ άρχισε», ανέφερε αρχικά η υπηρεσία έρευνας για υποθέσεις διαφθοράς υψηλών προσώπων (CIO), με κεντρικό ρόλο στην έρευνα για «στάση» σε βάρος του αρχηγού του κράτους.

Όμως, σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, η ομάδα της CIO βρέθηκε αντιμέτωπη μέσα στην προεδρία αρχικά με μονάδα του στρατού και κατόπιν με τους σωματοφύλακες του Γιουν.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν νωρίτερα εισαγγελέα της CIO, τον Λι Ντέε-χουάν, συνοδευόμενο από πολλά άλλα πρόσωπα, να διασχίζει την επιβλητική πύλη ασφαλείας της επίσημης προεδρικής κατοικίας περί τις 08:00 (τοπική ώρα· 01:00 ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Γιονάπ, οι ερευνητές αρχικά «εμποδίστηκαν» από «στρατιωτική μονάδα» στο «εσωτερικό» της κατοικίας να περάσουν. Αφού κατάφεραν να ξεπεράσουν το εμπόδιο, βρέθηκαν «αντιμέτωποι με την υπηρεσία ασφαλείας» του προέδρου, που ήδη εμπόδισε την εκτέλεση ενταλμάτων ερεύνης στην προεδρική κατοικία τις τελευταίες ημέρες, με την επίκληση της νομοθεσίας για τα κρατικά μυστικά. «Η εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης είναι παράνομη και άκυρη», τόνισε από την πλευρά του ο δικηγόρος του προέδρου, ο Γιουν Καπ-κεν, ανακοινώνοντας νέα προσφυγή στη δικαιοσύνη για να μην προχωρήσει, πέρα από τις δύο που υπέβαλε ήδη για να αμφισβητήσει την εγκυρότητα του ίδιου του εντάλματος.

Ο επικεφαλής της CIO, ο Ου Ντονγκ-ουν, προειδοποίησε από την πλευρά του πως οποιοσδήποτε αποπειραθεί να εμποδίσει τη σύλληψη του Γιουν ενδέχεται να βρεθεί με τη σειρά του αντιμέτωπος με ποινικές διώξεις.

UPDATE: South Korean investigators seeking to arrest impeached President Yoon Suk-yeol are blocked by a military unit inside the official residence compound — Yonhap News Agency pic.twitter.com/eIwVGwJ6sk

Η σύλληψη του Γιουν Σουκ Γιολ, ο οποίος επισήμως παραμένει αρχηγός του κράτους ωσότου αποφανθεί το Συνταγματικό Δικαστήριο, το αργότερο στα μέσα Ιουνίου, αν πράγματι θα απομακρυνθεί από το αξίωμά του, θα ήταν εξέλιξη άνευ προηγουμένου στην ιστορία του κράτους της Ασίας.

Η CIO έχει προθεσμία ως τη Δευτέρα 6η Ιανουαρίου για να εκτελέσει το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από δικαστήριο της Σεούλ κατόπιν αιτήματός της.

Εκατοντάδες οπαδοί του Γιουν, ανάμεσά τους γνωστοί youtubers της άκρας δεξιάς, καθώς και ευαγγελικοί χριστιανοί ιερωμένοι, είχαν κατασκηνώσει κοντά στην επίσημη προεδρική κατοικία τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή και ορισμένοι οργάνωσαν νυχτερινές προσευχές υπέρ του ηγέτη τους. Φώναζαν ρυθμικά το όνομά του κραδαίνοντας ρόπαλα που εξέπεμπαν κόκκινο φως, παρακολουθούμενοι από ισχυρή δύναμη της αστυνομίας. «Συγκεντρωθήκαμε εδώ σήμερα έτοιμοι να διακινδυνεύσουμε τις ζωές μας», είπε ο Λι Χιε-τσουκ, 57 ετών, κατηγορώντας την αντιπολίτευση πως «προσπαθεί να μεταμορφώσει τη χώρα μας σε σοσιαλιστικό κράτος παρόμοιο με τη Βόρεια Κορέα».

Σύμφωνα με το Γιονάπ, στην περιοχή όπου βρίσκεται η προεδρική κατοικία είχαν αναπτυχθεί κάπου 2.700 αστυνομικοί μετά τις συμπλοκές οπαδών και πολέμιων του παυθέντα προέδρου το βράδυ της προηγουμένης.

Supporters of South Korean President Yoon show up with American flags in front of the presidential residence, trying to help a military unit to stop the 3000 police officers from arresting the president



🇰🇷🇺🇸 pic.twitter.com/T0UgoUSnPs