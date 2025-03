Νότια Κορέα: Αναζωπυρώθηκε η φωτιά νοτιοανατολικά της χώρας

Συναγερμός σήμανε σήμερα εκ νέου στη Νότια Κορέα, για φωτιά σε περιοχή στα νοτιοανατολικά της χώρας.

Η φωτιά αναζωπυρώθηκε νωρίτερα το πρωί στην Ανγκόνγκ, μια πόλη στην επαρχία της Βόρειας Γκιονγκσάνγκ, με αποτέλεσμα να επιχειρήσουν οκτώ ελικόπτερα στην περιοχή, για την κατάσβεσή της.

Την Παρασκευή, η βροχόπτωση βοήθησε το έργο των πυροσβεστών οι οποίοι κατάφεραν να σβήσουν την κύρια εστία της φωτιάς την Παρασκευή.

Αξίζει να σημειωθεί πως από τις φωτιές που ξεκίνησαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ο αριθμός των νεκρών ανήλθε στους 29, ενώ των τραυματιών στους 40, εκ των οποίων οι 10 σοβαρά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες πάνω από 2.900 σπίτια έχουν καταστραφεί και περίπου 86.487 στρέμματα δάσους έχουν καεί.



Αυτές είναι οι πιο θανατηφόρες και πιο καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που έχουν καταγραφεί ποτέ στη Νότια Κορέα, μετά την πυρκαγιά του Απριλίου 2000, η οποία κατέστρεψε 59.090 στρέμματα στην ανατολική ακτή.

🚨South Korea’s Worst Wildfires in History🚨



♦️26 dead, 37,000 evacuated as massive fires spread



♦️Over 36,000 hectares scorched, destroying homes and historic sites.



♦️300+ structures burned, including the ancient Gounsa Temple.



♦️Strong winds & dry conditions making… pic.twitter.com/dke82KUiAL